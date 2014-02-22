Плехановский университет займется рейтингом рынка криптовалют

В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова создается рейтинговое агентство для проведения независимых аналитических исследований и оценки блокчейн-стартапов, ICO криптовалют, а также анализа развития криптовалютных рынков и блокчейн-технологий. Об этом редакции Anycoin.news сообщил пресс-секретарь РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Быстро растущая блокчейн отрасль ограничена отсутствием стандартизации и разработанных норм оценки и применения новых возможностей этой технологии. Сегодня нет профессиональных инфраструктур для систематической оценки и анализа данных по проектам блокчейн. Анализ технической особенности платформы, бизнес-моделей, команд и многих других факторов позволит объективно оценить риски и экономическую ценность объекта инвестиций.
Основой рейтингового агентства стало созданное в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова совместно с Советом попечителей университета сообщество пользователей рынка криптовалют и блокчейн технологий, объединяющее научную элиту университета, профессорско-преподавательский состав и студентов профильных кафедр и факультетов, специалистов банков, представителей и глав крупных компании и государственных корпораций.
Сергей Безделов, руководитель Сообщества пользователей рынка криптовалют и блокчейн технологий, исполнительный директор Совета Попечителей РЭУ им. Г.В. Плеханова:
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«Уже сейчас аналитическая команда состоит из ведущих профессионалов в инвестиционной индустрии с богатым опытом в интернет-бизнесе, краудфандинге и блокчейн-промышленности. Мы привлекаем наших коллег из ГК «Ростех», ГК «Росатом» для того, чтобы собрать команду лучших аналитиков рынка блокчейн. Наша цель – помочь рынку криптовалют достичь необходимых стандартов качества, прозрачности и надежности в кратчайшие сроки, что поможет привлечь институциональных инвесторов и создаст большие возможности для предпринимателей новой экономики в привлечении финансирования для реализации своих проектов».
Плехановский университет стал первым российским вузом, удостоенным четырех звезд из пяти возможных в рейтинге QS Stars University Rating. Университет уделяет большое внимание связи с бизнесом при подготовке студентов, всего у вуза более 800 партнёров среди работодателей, а также 7 базовых кафедр, осуществляющих практикоориентированную подготовку студентов, в том числе с ИТ-компаниями – кафедра компании 1С, кафедра Института развития информационного обществе, кафедра «НИИ Восход».
РЭУ является участником академической программы Microsoft Dynamics Academic Alliance, в университете действует Центр IBM «Разумная коммерция», работает класс для финансового анализа Thomson Reuters.
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