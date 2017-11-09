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TopGoog - topgoog.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:35
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 28,098
Благодарностей: 2,276
УГ: 0
КП: 0.172
награды Волшебный горшочек 
TopGoog - topgoog.com


Я не админ и не владелец проекта.

Дата открытия 11.09.2017

Описание(онлайн-перевод):
Цитата:
Компания Top Goog Limited была официально зарегистрирована в 2016 году и начала свою деятельность как игрок на международном рынке инвестиций в драгоценные металлы. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что мы достигли серьезных результатов и готовы поделиться ими с нашими инвесторами! 100% прогнозов наших аналитиков настолько точны, насколько это возможно. 100% наших инвестиций окупаются в запланированные сроки, из которых 70% - до запланированного времени. 92% наших инвестиционных проектов принесли более высокую прибыль, чем планировалось.

Чтобы полностью устранить возможные риски, мы использовали традиционные инвестиционные технологии, дополняли их собственными разработками и неоднократно проверяли на практике ...
Инвест-планы:
Цитата:
140% через день
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $500.00 103.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 104.00
Plan 3 $1001.00 - $5000.00 105.00
Plan 4 $5001.00 - $10000.00 115.00
Plan 5 $10001.00 - $20000.00 130.00
Plan 6 $20001.00 - $50000.00 140.00

190% через 2 дня
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $500.00 106.50
Plan 2 $501.00 - $1000.00 108.50
Plan 3 $1001.00 - $5000.00 111.00
Plan 4 $5001.00 - $10000.00 130.00
Plan 5 $10001.00 - $20000.00 160.00
Plan 6 $20001.00 - $50000.00 190.00

270% через 3 дня
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $500.00 110.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 113.00
Plan 3 $1001.00 - $5000.00 117.00
Plan 4 $5001.00 - $10000.00 160.00
Plan 5 $10001.00 - $20000.00 210.00
Plan 6 $20001.00 - $50000.00 270.00

700% через 10 дней
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $500.00 137.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 147.00
Plan 3 $1001.00 - $5000.00 150.00
Plan 4 $5001.00 - $10000.00 350.00
Plan 5 $10001.00 - $50000.00 700.00

1950% через 20 дней
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $500.00 180.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 210.00
Plan 3 $1001.00 - $5000.00 400.00
Plan 4 $5001.00 - $10000.00 1200.00
Plan 5 $10001.00 and more 1950.00

11000% через 45 дней
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $500.00 500.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 1000.00
Plan 3 $1001.00 - $5000.00 6000.00
Plan 4 $5001.00 - $50000.00 11000.00
> Принимает Perfect Money, AdvCash, Payeer, Bitcoin
> Минимальный вклад - 1$
> Реферальная комиссия 5%-2%-1%
> Мгновенные выплаты 7 дней в неделю
> Лицензионный скрипт GoldCoders
> SSL шифрование Comodo
> DDOS защита Koddos

Ознакомиться с проектом ==>>


Вклад:

The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1136717->U14049034. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to topgoog.com User hyipsinfo.. Date: 10:43 11.09.17. Batch: 187863408.
__________________
>>> HYIPsInfo.com <<< - HYIP монитор - высокий процент возврата рефских!
Последний раз редактировалось onliner-76; Сегодня в 13:38.
onliner-76 вне форума  
Старый Сегодня, 13:42
#2
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 73,021
Благодарностей: 4,963
Записей в блоге: 3
УГ: 38
КП: 0.138
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: TopGoog - topgoog.com
депозит:

11.09.17 10:22 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U14049034 from U1294xxx. Batch: 187861300. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to topgoog.com User allhyips.

__________________
All-HYIPs.info информируем о выплатах на 100+ тематических площадках интернета.
all-hyips на форуме  
Старый Сегодня, 13:55
#3
Hyip-Cruiser.com
Премиум
 
Аватар Hyip-Cruiser
 
Пол: Мужской
Адрес: Интернет
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 58,289
Благодарностей: 5,723
УГ: 5
КП: 0.494
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: TopGoog - topgoog.com
Депозит:

Date : 09/11/2017 10:52
From/To Account : U14049034
Amount : -300.00
Currency : USD
Batch : 187864319
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to topgoog.com User hyipcruiser.
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Hyip-Cruiser.com - Рефбэк до 5000%, бонусы, страховки, компенсации...

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Hyip-Cruiser на форуме  
Старый Сегодня, 14:14
#4
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 30
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.08.2015
Сообщений: 315
Благодарностей: 63
УГ: 0
КП: 0.000
Re: TopGoog - topgoog.com
Вот это он листинги гребет-же 11 штук-мощно как-то....
siroja вне форума  
Старый Сегодня, 14:25
#5
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Казахстан
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.03.2012
Сообщений: 253
Благодарностей: 157
УГ: 0
КП: 0.000
Re: TopGoog - topgoog.com
фаст проект так то...)
__________________
Все прошло, пройдет и это...
lexa0094 на форуме  
Старый Сегодня, 14:25
#6
Топ Мастер
 
Имя: Makc
Пол: Мужской
Возраст: 34
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 52,070
Благодарностей: 6,151
УГ: 6
КП: 0.380
Re: TopGoog - topgoog.com
Date : 09/11/2017 11:10
From/To Account : U14049034
Amount : -300.00
Currency : USD
Batch : 187865832
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to topgoog.com User megahyipru.
__________________
Лучший Mega-Hyip.ru монитор - Возвращаю До 1500% рефских, платим больше всех.
СДАЕТСЯ место под рекламу, писать в личку...
Mega-Hyip на форуме  
Старый Сегодня, 14:26
#7
Мастер
 
Имя: Timur
Пол: Мужской
Адрес: Seoul
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 1,930
Благодарностей: 481
УГ: 0
КП: 0.247
подарки
Re: TopGoog - topgoog.com
Цитата:
$ 2136.00
Total Deposited
За первый же день?
Для средника если в первый день закидают 2к считается много, а здесь еще фастик.
__________________
Инвестируем только с азартом, иначе будет потеря. Лови адреналин!
Мой Телеграм. Я в Вконтакте
Timur2014 на форуме  
Старый Сегодня, 14:33
#8
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 501
Благодарностей: 33
УГ: 6
КП: 0.004
Re: TopGoog - topgoog.com
план 140% через день от 20 долларов
svetik11 на форуме  
Старый Сегодня, 14:46
#9
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,116
Благодарностей: 1,344
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: TopGoog - topgoog.com
рефка агонь, моников со старта куча. по технике все на месте, посмотрим как пойдут первые выплаты
__________________
KISSKA - ГОРЯЧИЙ БОТ ДЛЯ БЕССОВЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ! +РЭФБЕК!
=Перспективный средник=||=Проект лета 2017=||=Лучший облачный майнинг - 1.5 года выплат
ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 14:48
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 995
Благодарностей: 89
УГ: 22
КП: 0.010
Re: TopGoog - topgoog.com
Цитата:
Сообщение от Timur2014 Посмотреть сообщение
За первый же день?
Для средника если в первый день закидают 2к считается много, а здесь еще фастик.
это депы от мониторов
reallyOo на форуме  
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