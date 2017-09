onliner-76 Топ Мастер

TopGoog - topgoog.com



Я не админ и не владелец проекта.



Дата открытия 11.09.2017



Описание(онлайн-перевод):

Цитата: Компания Top Goog Limited была официально зарегистрирована в 2016 году и начала свою деятельность как игрок на международном рынке инвестиций в драгоценные металлы. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что мы достигли серьезных результатов и готовы поделиться ими с нашими инвесторами! 100% прогнозов наших аналитиков настолько точны, насколько это возможно. 100% наших инвестиций окупаются в запланированные сроки, из которых 70% - до запланированного времени. 92% наших инвестиционных проектов принесли более высокую прибыль, чем планировалось.



Чтобы полностью устранить возможные риски, мы использовали традиционные инвестиционные технологии, дополняли их собственными разработками и неоднократно проверяли на практике ... Инвест-планы:

Цитата: 140% через день

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $500.00 103.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 104.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 105.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 115.00

Plan 5 $10001.00 - $20000.00 130.00

Plan 6 $20001.00 - $50000.00 140.00



190% через 2 дня

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $500.00 106.50

Plan 2 $501.00 - $1000.00 108.50

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 111.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 130.00

Plan 5 $10001.00 - $20000.00 160.00

Plan 6 $20001.00 - $50000.00 190.00



270% через 3 дня

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $500.00 110.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 113.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 117.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 160.00

Plan 5 $10001.00 - $20000.00 210.00

Plan 6 $20001.00 - $50000.00 270.00



700% через 10 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $500.00 137.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 147.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 150.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 350.00

Plan 5 $10001.00 - $50000.00 700.00



1950% через 20 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $500.00 180.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 210.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 400.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 1200.00

Plan 5 $10001.00 and more 1950.00



11000% через 45 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $500.00 500.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 1000.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 6000.00

Plan 4 $5001.00 - $50000.00 11000.00

> Минимальный вклад - 1$

> Реферальная комиссия 5%-2%-1%

> Мгновенные выплаты 7 дней в неделю

> Лицензионный скрипт GoldCoders

> SSL шифрование Comodo

> DDOS защита Koddos



Ознакомиться с проектом ==>>





Вклад:



