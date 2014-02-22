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Фонд института развития интернета выходит на ICO

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Старый Сегодня, 11:31
#1
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Имя: Василий
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Фонд института развития интернета выходит на ICO
Фонд института развития интернета (ФИРИ) планирует провести ICO в течение трех месяцев. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на президента фонда Алексея Федорова.

Новый фонд, о создании которого в конце августа объявил советник президента, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко, будет заниматься телемедицинскими проектами. На реализацию проектов фонд планирует собрать $60 млн в ходе ICO. Предполагается выпустить 1 млн токенов. Цена одного токена составит $60. Алексей Федоров рассчитывает, что через год стоимость фонда будет оцениваться в $1 млрд.

Фонд будет выявлять проблемы развития цифровой медицины и разрабатывать меры для их преодоления. Он также планирует повышать конкурентоспособность российских компаний этой отрасли на глобальном рынке и содействовать привлечению инвестиций в сферу цифровой медицины, информационных технологий и интернета.

Первый проект фонда — технология распознавания патологий по медицинским цифровым изображениям. До середины 2018 года планируется завершить распознавание всех патологий с вероятностями более 90%. Также в планах — распознавание глазного дна и рентгенограмм грудной клетки. Планируется приступить к работе с МРТ и КТ.

Сооснователь сообщества экспертов и инвесторов в блокчейн-экономику DeCenter и основатель фонда Russian Ventures Евгений Гордеев уверен, что у подобного проекта есть перспективы:

Цитата:
«С учетом наработок в сфере искусственного интеллекта и компьютерного зрения, а также возможности консолидировать медицинские разработки со всей страны мы видим одну из самых ярких венчурных историй. Медицинский проект может привлечь миллионы пользователей. Нет в мире людей, которые не хотели бы диагностировать свои болячки в автоматическом режиме. Если анализ КТ будет стоить всего $1, умножив эту сумму на «золотой миллиард» людей, которые делают подобные анализы у специалистов, мы получим потенциальный размер рынка».
Учредителями фонда стали Юрий Клименко (сын Германа Клименко), глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров и профессор кафедры медицинской информатики МГМСУ Георгий Лебедев. Директором фонда назначена замдиректора ИРИ Екатерина Лобанова.

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