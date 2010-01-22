Ratatara Инвестирую в ICE FX



Имя: Наталья Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: Форекс Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 10,493 Благодарностей: 7,876 УГ: 67 Записей в FX-блоге: 2270 Подписок: 15 КП: 0.254 подарки награды

Сбербанк предложит населению собственные вечные облигации Будут выпущены бумаги на 150 млрд рублей, но условия выпуска пока не определены.







Сбербанк хочет продавать собственные вечные облигации через сеть своих отделений, сообщили «Ведомостям» три сотрудника Сбербанка. Для этого, разъясняет один из них, клиент откроет в банке брокерский счет, после чего облигации можно будет продавать на Московской бирже. Бумаги будут доступны неограниченному кругу инвесторов, заверил он: «Вторичное обращение мы также ограничивать не будем». Представитель банка отказался от комментариев.



Продажи начнутся в октябре, предполагает один из сотрудников Сбербанка, скорее всего через отделения «Сбербанк премьер» – те же, где можно купить народные облигации федерального займа (ОФЗ-н); вместе с «ВТБ 24» Сбербанк – банк – агент по их продаже. Оба эти банка задумались о выпуске облигаций, аналогичных ОФЗ-н, сообщил начальник департамента госдолга Минфина Константин Вышковский ТАСС. «ВТБ 24» заявлял, что думает продавать ипотечные облигации в отделениях private banking. Представитель ВТБ ничего не рассказал об условиях выпуска.



Облигации, которые Сбербанк собрался продавать, пока не зарегистрированы в ЦБ, но их проспект уже утвержден наблюдательным советом, говорит сотрудник Сбербанка, хотя условия выпуска еще не определены. По данным Сбербанка, утверждение произошло 30 августа, бумаг будет на сумму до 150 млрд руб., срок погашения не установлен – по усмотрению эмитента. Первым из российских банков вечные облигации выпустил ВТБ в 2012 г., сейчас они есть у Альфа-банка, Промсвязьбанка и «Тинькофф банка».

Заработать на народе



Банки-агенты берут с покупателей народных ОФЗ комиссию в зависимости от суммы сделки: от 1,5% – при покупке до 50 000 руб., до 0,5% – при покупке на сумму свыше 300 000 руб. С учетом комиссии среднегодовая доходность народных ОФЗ составляет 8,42–8,58%. И Сбербанк, и «ВТБ 24» сообщали, что в среднем покупатель тратит на народные ОФЗ 1 млн руб.



«Люди видят, что ставки идут вниз, и начинают задумываться, как вообще с такими ставками накопить на что-то, – объясняет сотрудник Сбербанка. – Людям, которые привыкли к депозитам, перейти сразу к торговле на бирже психологически очень тяжело, а процедура получения услуги через отделение понятна».



«Выбирая между сберегательными сертификатами (ценные бумаги Сбербанка, доходность по которым зависит от размера и срока вложений. – «Ведомости») и облигациями, я бы лично выбрал последние. Ставки падают, что ведет к росту цен на облигации, в какой-то момент их можно продать и дополнительно на этом заработать. Это, конечно, имеет смысл при вложениях от 100 000 руб. на долгую перспективу инвестирования», – делится наблюдениями один из сотрудников Сбербанка. Тем более что вечные облигации будут выпущены после начала 2017 г. – по новому закону купон по ним не облагается подоходным налогом, напомнил он.

Как Сбербанк и ВТБ рискуют потерять 1,4 млрд евро в Хорватии



Для Сбербанка большой необходимости в размещении собственных облигаций нет, уверяет аналитик рейтингового агентства Fitch Александр Данилов.



«С ликвидностью у Сбербанка все прекрасно, наблюдается мощный приток депозитов, – объясняет Данилов. – Вечные бонды позволяют увеличить капитал первого уровня, но у Сбербанка и тут хороший запас: норматив Н1.2 в августе был на комфортных 9,6%». Возможно, банк просто хочет протестировать новый инструмент, посмотреть на реакцию клиентов, рассуждает он. Скорее эти бумаги будут интересны тем, кто ищет более доходные идеи для инвестиций, чем депозиты, говорит ведущий инвестконсультант БКС Сергей Скоробогатов: «Для тех, кто уже играет на бирже, это не так привлекательно. Сбербанк также получает новых клиентов на брокерское обслуживание, поскольку облигации заманят людей на фондовый рынок». Вряд ли этот выпуск Сбербанка даст доходность более 9%, полагает он.



Сейчас в обращении у Сбербанка семь выпусков облигаций на общую сумму 84,1 млрд руб. (данные Rusbonds) – таким образом, новый выпуск будет почти в 2 раза больше, чем остальные, вместе взятые.

ЦБ защитит рискованные структурные продукты от санкций



Минфин в конце августа начал продажу ОФЗ-н через офисы Сбербанка и «ВТБ 24» (см. врез на стр. 10), всего было два транша по 15 млрд руб. (срок обращения обоих – три года). В пятницу министр финансов Антон Силуанов заявил, что готовится еще один выпуск.



источник Сбербанк хочет продавать собственные вечные облигации через сеть своих отделений, сообщили «Ведомостям» три сотрудника Сбербанка. Для этого, разъясняет один из них, клиент откроет в банке брокерский счет, после чего облигации можно будет продавать на Московской бирже. Бумаги будут доступны неограниченному кругу инвесторов, заверил он: «Вторичное обращение мы также ограничивать не будем». Представитель банка отказался от комментариев.Продажи начнутся в октябре, предполагает один из сотрудников Сбербанка, скорее всего через отделения «Сбербанк премьер» – те же, где можно купить народные облигации федерального займа (ОФЗ-н); вместе с «ВТБ 24» Сбербанк – банк – агент по их продаже. Оба эти банка задумались о выпуске облигаций, аналогичных ОФЗ-н, сообщил начальник департамента госдолга Минфина Константин Вышковский ТАСС. «ВТБ 24» заявлял, что думает продавать ипотечные облигации в отделениях private banking. Представитель ВТБ ничего не рассказал об условиях выпуска.Облигации, которые Сбербанк собрался продавать, пока не зарегистрированы в ЦБ, но их проспект уже утвержден наблюдательным советом, говорит сотрудник Сбербанка, хотя условия выпуска еще не определены. По данным Сбербанка, утверждение произошло 30 августа, бумаг будет на сумму до 150 млрд руб., срок погашения не установлен – по усмотрению эмитента. Первым из российских банков вечные облигации выпустил ВТБ в 2012 г., сейчас они есть у Альфа-банка, Промсвязьбанка и «Тинькофф банка».Заработать на народеБанки-агенты берут с покупателей народных ОФЗ комиссию в зависимости от суммы сделки: от 1,5% – при покупке до 50 000 руб., до 0,5% – при покупке на сумму свыше 300 000 руб. С учетом комиссии среднегодовая доходность народных ОФЗ составляет 8,42–8,58%. И Сбербанк, и «ВТБ 24» сообщали, что в среднем покупатель тратит на народные ОФЗ 1 млн руб.«Люди видят, что ставки идут вниз, и начинают задумываться, как вообще с такими ставками накопить на что-то, – объясняет сотрудник Сбербанка. – Людям, которые привыкли к депозитам, перейти сразу к торговле на бирже психологически очень тяжело, а процедура получения услуги через отделение понятна».«Выбирая между сберегательными сертификатами (ценные бумаги Сбербанка, доходность по которым зависит от размера и срока вложений. – «Ведомости») и облигациями, я бы лично выбрал последние. Ставки падают, что ведет к росту цен на облигации, в какой-то момент их можно продать и дополнительно на этом заработать. Это, конечно, имеет смысл при вложениях от 100 000 руб. на долгую перспективу инвестирования», – делится наблюдениями один из сотрудников Сбербанка. Тем более что вечные облигации будут выпущены после начала 2017 г. – по новому закону купон по ним не облагается подоходным налогом, напомнил он.Как Сбербанк и ВТБ рискуют потерять 1,4 млрд евро в ХорватииДля Сбербанка большой необходимости в размещении собственных облигаций нет, уверяет аналитик рейтингового агентства Fitch Александр Данилов.«С ликвидностью у Сбербанка все прекрасно, наблюдается мощный приток депозитов, – объясняет Данилов. – Вечные бонды позволяют увеличить капитал первого уровня, но у Сбербанка и тут хороший запас: норматив Н1.2 в августе был на комфортных 9,6%». Возможно, банк просто хочет протестировать новый инструмент, посмотреть на реакцию клиентов, рассуждает он. Скорее эти бумаги будут интересны тем, кто ищет более доходные идеи для инвестиций, чем депозиты, говорит ведущий инвестконсультант БКС Сергей Скоробогатов: «Для тех, кто уже играет на бирже, это не так привлекательно. Сбербанк также получает новых клиентов на брокерское обслуживание, поскольку облигации заманят людей на фондовый рынок». Вряд ли этот выпуск Сбербанка даст доходность более 9%, полагает он.Сейчас в обращении у Сбербанка семь выпусков облигаций на общую сумму 84,1 млрд руб. (данные Rusbonds) – таким образом, новый выпуск будет почти в 2 раза больше, чем остальные, вместе взятые.ЦБ защитит рискованные структурные продукты от санкцийМинфин в конце августа начал продажу ОФЗ-н через офисы Сбербанка и «ВТБ 24» (см. врез на стр. 10), всего было два транша по 15 млрд руб. (срок обращения обоих – три года). В пятницу министр финансов Антон Силуанов заявил, что готовится еще один выпуск.

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