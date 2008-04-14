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2Bit-Generation - 2bit-generation.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Старый Сегодня, 07:53
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,854
Благодарностей: 2,962
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
2Bit-Generation - 2bit-generation.biz
Я не админ!

Старт 2017-06-13

Принимает:BTC,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: 2Bit-Generation

Планы nvestment 0,7% в день в течение 7 дней (начало назад - 4,4% в день в течение 30 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 1%

Вывод типа Ручной вывод

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от OvH Hosting Inc.

Перевод с Google:

Цитата:
ВДобро пожаловать в 2Bit-Generation

2Bit-Generation - это инвестиционный фонд, который специализируется на привлечении частных инвестиций с последующим накоплением и генерированием прибыли для членов фонда.
Инвестиционные планы:

Цитата:
0,7% в день в течение 7 дней + основной
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Бит $ 10,00 - $ 200,00 0,70

4,4% ежедневно в течение 30 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
2Bit $ 10,00 - $ 200,00 4,40
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 187836033
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14007851 (2Bit-Generation.biz)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit to 2Bit-Generation User naale
__________________
www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 08:04
#2
Интересующийся
 
Имя: Ирина
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 28
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: 2Bit-Generation - 2bit-generation.biz
Делала краткосрочный вклад в проект. Две последние выплаты за 10.09 - % по депозиту и отработавший депозит + %. Вклад был 20$. Иду на реинвест

10 Sep, 07:32
Внутренняя транзакция API
Transaction ID:
6546b6d5-e6b0-4ecb-9333-3428b243b162
От: advcash@2bit-generation. biz
Сумма: 0.14 USD
Примечание: Withdraw to Orsy_Fox from 2Bit-Generation

10 Sep, 18:58
Внутренняя транзакция API
Transaction ID:
88d4ecc1-efc7-49f4-aa5b-2cc35983f1e4
От: advcash@2bit-generation. biz
Сумма: 20.14 USD
Примечание: Withdraw to Orsy_Fox from 2Bit-Generation


Новый деп открыт))

User: Orsy_Fox
Registration Date: Sep-3-2017

Account Balance: $
Earned Total: $0.98
Pending Withdrawal: $0.00
Withdrew Total: $20.98
Active Deposit: $20.00

Last Deposit: $20.00 Sep-11-2017 07:07:32 AM
Total Deposit: $40.00
Last Withdrawal: $20.14 Sep-10-2017 06:58:23 PM
Withdrew Total: $20.98
Последний раз редактировалось Orsy-Fox; Сегодня в 08:11. Причина: добавление информации
Orsy-Fox вне форума  
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