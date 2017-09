Orsy-Fox Интересующийся

Re: 2Bit-Generation - 2bit-generation.biz Делала краткосрочный вклад в проект. Две последние выплаты за 10.09 - % по депозиту и отработавший депозит + %. Вклад был 20$. Иду на реинвест



10 Sep, 07:32

Внутренняя транзакция API

Transaction ID:

6546b6d5-e6b0-4ecb-9333-3428b243b162

От: advcash@2bit-generation. biz

Сумма: 0.14 USD

Примечание: Withdraw to Orsy_Fox from 2Bit-Generation



10 Sep, 18:58

Внутренняя транзакция API

Transaction ID:

88d4ecc1-efc7-49f4-aa5b-2cc35983f1e4

От: advcash@2bit-generation. biz

Сумма: 20.14 USD

Примечание: Withdraw to Orsy_Fox from 2Bit-Generation





Новый деп открыт))



User: Orsy_Fox

Registration Date: Sep-3-2017



Account Balance: $

Earned Total: $0.98

Pending Withdrawal: $0.00

Withdrew Total: $20.98

Active Deposit: $20.00



Last Deposit: $20.00 Sep-11-2017 07:07:32 AM

Total Deposit: $40.00

Last Withdrawal: $20.14 Sep-10-2017 06:58:23 PM

