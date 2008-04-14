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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Сегодня, 08:50
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Сегодня, 07:53
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#1
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Премиум
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,854
Благодарностей: 2,962
УГ: 17
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2Bit-Generation - 2bit-generation.biz
Я не админ
!
Старт
2017-06-13
Принимает
:BTC,AdvCash,PerfectMoney
Новый проект
: 2Bit-Generation
Планы nvestment 0,7% в день в течение 7 дней (начало назад - 4,4% в день в течение 30 дней
Минимальный вклад
$10
Рефские до
1%
Вывод типа
Ручной вывод
SSL зашита от
Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от
OvH Hosting Inc.
Перевод с Google:
Инвестиционные планы
Цитата:
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ВДобро пожаловать в 2Bit-Generation
2Bit-Generation - это инвестиционный фонд, который специализируется на привлечении частных инвестиций с последующим накоплением и генерированием прибыли для членов фонда.
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Посмотреть и Зарегистрироваться
Цитата:
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0,7% в день в течение 7 дней + основной
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Бит $ 10,00 - $ 200,00 0,70
4,4% ежедневно в течение 30 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
2Bit $ 10,00 - $ 200,00 4,40
Мой вклад:
Цитата:
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Perfect Money® payment complete
Batch # 187836033
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14007851 (2Bit-Generation.biz)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit to 2Bit-Generation User naale
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Сегодня, 08:04
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#2
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Интересующийся
Имя: Ирина
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 28
Благодарностей: 4
УГ: 0
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Re: 2Bit-Generation - 2bit-generation.biz
Последний раз редактировалось Orsy-Fox; Сегодня в 08:11.
Причина: добавление информации
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Сегодня, 08:50
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