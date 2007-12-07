Российское сельское хозяйство расцветает на плодородной почве санкций



Страны ЕС и США осудили политику России на Украине и аннексию Крыма в 2014 году, введя карательные санкции против ряда российских компаний – на что Москва ответила запретом на импорт западных продуктов питания. В мгновение ока вне закона оказалось около 60% всего импорта мяса и рыбы в Россию, а также 50% молочной продукции, овощей и фруктов. За период с 2013 по 2016 г. общий объем импорта продуктов питания из ЕС сократился на 40%. Это стало невероятно выгодной возможностью для национальных производителей. «Сельское хозяйство в России переживает фазу бума», - считает Андрей Гурьев, глава химического холдинга «ФосАгро», являющегося ключевым производителем минеральных удобрений. «При этом мы отмечаем явный интерес со стороны иностранных инвесторов».



В 1-м полугодии 2017 года «Русская аквакультура» произвела на 664% больше рыбы, чем в прошлом году, причем недавно, в рамках реализации планов по удвоению своего рыбного запаса в течение следующего года, компания открыла новое крупное рыбоводное хозяйство мощностью в 1,5 тыс. тонн продукции. Дела у компании идут настолько хорошо, что «в ближайшее время» она намеревается провести вторичное размещение своих акций на бирже. Илья Соснов, глава компании, сообщил о ее планах нарастить к 2025 году объемы производства до 25-30 тыс. тонн рыбы. «Мы рассчитываем постепенно увеличить до 25% нашу долю на российском рынке, где сейчас доминируют импортеры», - заявил он.



Тем временем продажи «Русагро», крупнейшей сельскохозяйственной компании России, выросли в 2016 г. на 16% в годовом выражении, при этом продажи таких зерновых культур, как пшеница и кукуруза, увеличились на 49%. Производство пшеницы агрохолдингом «Степь», принадлежащим конгломерату «Система», выросло в прошлом году на 80%. По оценкам Николая Ковалева, аналитика «ВТБ Капитал», в 2016 году объем капиталовложений продовольственных и сельскохозяйственных компаний России составил $5 млрд, а в последние несколько лет отечественным производителям представился реальный шанс отвоевать себе место под солнцем на рынках, «особенно в категориях фруктовой, овощной, сырной, молочной и мясной продукции».



С 2014 года акции «Русагро», «ФосАгро» и производителя мясной продукции «Черкизово» выросли более чем вдвое, а стоимость акций «Русской аквакультуры» увеличилась в 4 раза. В настоящее время «Степь» ведет переговоры с инвесторами по вопросу первичного размещения акций, которое может произойти в следующем или 2019 году. Сейчас компания активно вкладывает средства в новые теплицы для выращивания огурцов и помидоров, а также покупает в этом году 130 тыс. га земель, что обусловит увеличение общего размера принадлежащих ей земельных угодий до 500 тыс. га.



Одновременно с этим «Ренова», группа инвестиционных компаний миллиардера Виктора Вексельберга, впервые продемонстрировала интерес к сельскому хозяйству, вложив €390 млн в строительство теплиц. Компания «ФосАгро», в число акционеров которой входят Fidelity и BlackRock, в апреле разместила облигаций на сумму $500 млн по рекордно низкой ставке 3.95%, а испанская сельхозкомпания Grupo Fuertes в прошлом месяце увеличила свою долю в пакете акций «Черкизово» до 8%, увеличив тем самым общий объем своих инвестиций до $77 млн.



По оценкам Ковалева, акции российских сельскохозяйственных компаний сейчас недооценены на 35% по сравнению с другими аналогичными компаниями развитых и развивающихся стран, что предлагает «привлекательные инвестиционные возможности в долгосрочной перспективе». Согласно прогнозам московской консалтинговой компании «ПроЗерно», в этом году объемы производства зерна в России могут превысить 130 млн тонн, тем самым побив рекорд советской эпохи, установленный в далеком 1978 г., когда государство вливало огромные средства в поддержку колхозов.



Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что в 2017 г. страна может экспортировать рекордные 40 млн тонн зерна. В прошлом году Россия впервые за несколько десятилетий обогнала США по показателям экспорта пшеницы, а в этом, по данным Министерства сельского хозяйства США, она может потеснить Евросоюз и стать крупнейшим в мире экспортером.



Новые санкции, введенные недавно Вашингтоном в отношении России, указывают на то, что в ближайшее время отношения между двумя государствами вряд ли улучшатся. В этой связи Гурьев отметил: «Санкции дали нам хорошую фору, причем я полагаю, что санкции в сегменте продовольственных продуктов будут отменяться в последнюю очередь». «Запад сам себе оказал медвежью услугу. Предполагалось, что санкции ударят по России, однако они лишь пошли на пользу ее сельскому хозяйству», - согласен Джим Роджерс, американский инвестор, входящий в состав правления «Фос Агро» и сельскохозяйственного холдинга «АгроГард».



Цитата: «Отмечается приток капитала и экспертных наработок в эту отрасль. Через 5 лет она будет полностью боеспособна и заработает на полную мощность. Кто-то должен намекнуть американцам, что санкции надо срочно отменять, иначе скоро в России сформируется гигантская, эффективная и хорошо финансируемая индустрия сельского хозяйства»



«Россия будет кормить весь мир. В этом нет никаких сомнений», - утверждает Гурьев. «У нас есть пригодные для возделывания земли, вода, технологии и инфраструктура. Все очень просто. Многие государства столкнутся с нехваткой продовольствия, и тогда им придется обратить свой взор на Россию и начать инвестировать в нее, чтобы защитить себя».



По материалам издания The Financial Times

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс Если санкции Запада были направлены на подрыв бизнеса в России, то об этом забыли предупредить российских рыбопроизводителей. В этом году компания «Русская аквакультура», крупнейший национальный переработчик рыбы и морепродуктов, увеличила объемы производства более чем в 6 раз – причиной тому стал бум в пищевой промышленности и сельском хозяйстве страны, обусловленный введением ограничений на импорт западной продукции. По всей России отмечается подъем активности в сегментах фермерского и тепличного хозяйства, полевых работ, а также предприятий по производству удобрений, поскольку в условиях резкого ухудшения отношений между Москвой и Западом потребители стали демонстрировать спрос на продукты отечественного производства.Страны ЕС и США осудили политику России на Украине и аннексию Крыма в 2014 году, введя карательные санкции против ряда российских компаний – на что Москва ответила запретом на импорт западных продуктов питания., а также 50% молочной продукции, овощей и фруктов. За период с 2013 по 2016 г. общий объем импорта продуктов питания из ЕС сократился на 40%. Это стало невероятно выгодной возможностью для национальных производителей. «Сельское хозяйство в России переживает фазу бума», - считает Андрей Гурьев, глава химического холдинга «ФосАгро», являющегося ключевым производителем минеральных удобрений. «При этом мы отмечаем явный интерес со стороны иностранных инвесторов».В 1-м полугодии 2017 года «Русская аквакультура» произвела на 664% больше рыбы, чем в прошлом году, причем недавно, в рамках реализации планов по удвоению своего рыбного запаса в течение следующего года, компания открыла новое крупное рыбоводное хозяйство мощностью в 1,5 тыс. тонн продукции. Дела у компании идут настолько хорошо, что «в ближайшее время» она намеревается провести вторичное размещение своих акций на бирже. Илья Соснов, глава компании, сообщил о ее планах нарастить к 2025 году объемы производства до 25-30 тыс. тонн рыбы. «Мы рассчитываем постепенно увеличить до 25% нашу долю на российском рынке, где сейчас доминируют импортеры», - заявил он.Тем временем продажи «Русагро», крупнейшей сельскохозяйственной компании России, выросли в 2016 г. на 16% в годовом выражении, при этом продажи таких зерновых культур, как пшеница и кукуруза, увеличились на 49%. Производство пшеницы агрохолдингом «Степь», принадлежащим конгломерату «Система», выросло в прошлом году на 80%. По оценкам Николая Ковалева, аналитика «ВТБ Капитал», в 2016 году объем капиталовложений продовольственных и сельскохозяйственных компаний России составил $5 млрд, а в последние несколько лет отечественным производителям представился реальный шанс отвоевать себе место под солнцем на рынках, «особенно в категориях фруктовой, овощной, сырной, молочной и мясной продукции».С 2014 года акции «Русагро», «ФосАгро» и производителя мясной продукции «Черкизово» выросли более чем вдвое, а стоимость акций «Русской аквакультуры» увеличилась в 4 раза. В настоящее время «Степь» ведет переговоры с инвесторами по вопросу первичного размещения акций, которое может произойти в следующем или 2019 году. Сейчас компания активно вкладывает средства в новые теплицы для выращивания огурцов и помидоров, а также покупает в этом году 130 тыс. га земель, что обусловит увеличение общего размера принадлежащих ей земельных угодий до 500 тыс. га.Одновременно с этим «Ренова», группа инвестиционных компаний миллиардера Виктора Вексельберга, впервые продемонстрировала интерес к сельскому хозяйству, вложив €390 млн в строительство теплиц. Компания «ФосАгро», в число акционеров которой входят Fidelity и BlackRock, в апреле разместила облигаций на сумму $500 млн по рекордно низкой ставке 3.95%, а испанская сельхозкомпания Grupo Fuertes в прошлом месяце увеличила свою долю в пакете акций «Черкизово» до 8%, увеличив тем самым общий объем своих инвестиций до $77 млн.По оценкам Ковалева, акции российских сельскохозяйственных компаний сейчас, что предлагает «привлекательные инвестиционные возможности в долгосрочной перспективе». Согласно прогнозам московской консалтинговой компании «ПроЗерно», в этом году объемы производства зерна в России могут превысить 130 млн тонн, тем самым побив рекорд советской эпохи, установленный в далеком 1978 г., когда государство вливало огромные средства в поддержку колхозов.Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что в 2017 г. страна может экспортировать рекордные 40 млн тонн зерна. В прошлом году Россия впервые за несколько десятилетий обогнала США по показателям экспорта пшеницы, а в этом, по данным Министерства сельского хозяйства США, она может потеснить Евросоюз и стать крупнейшим в мире экспортером.Новые санкции, введенные недавно Вашингтоном в отношении России, указывают на то, что в ближайшее время отношения между двумя государствами вряд ли улучшатся. В этой связи Гурьев отметил: «Санкции дали нам хорошую фору, причем я полагаю, что санкции в сегменте продовольственных продуктов будут отменяться в последнюю очередь». «Запад сам себе оказал медвежью услугу. Предполагалось, что санкции ударят по России, однако они лишь пошли на пользу ее сельскому хозяйству», - согласен Джим Роджерс, американский инвестор, входящий в состав правления «Фос Агро» и сельскохозяйственного холдинга «АгроГард»., - предупреждает он. 145 млн российских потребителей формируют внушительного размера внутренний рынок, однако многие отечественные сельскохозяйственные компании намерены обеспечивать себе долгосрочный рост за счет экспорта продукции на зарубежные рынки.«Россия будет кормить весь мир. В этом нет никаких сомнений», - утверждает Гурьев. «У нас есть пригодные для возделывания земли, вода, технологии и инфраструктура. Все очень просто. Многие государства столкнутся с нехваткой продовольствия, и тогда им придется обратить свой взор на Россию и начать инвестировать в нее, чтобы защитить себя».



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