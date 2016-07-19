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На криптобирже Poloniex добавлена возможность торгов Civic

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На криптобирже Poloniex добавлена возможность торгов Civic


Криптобиржа Poloniex обзавелась новыми торговыми парами Civic/Биткоин и Civic/Эфир

Одна из самых популярных криптовалютных бирж Poloniex реализовала торговлю новым токеном Civic. Трейдинг можно будет открывать в парах с биткоином и эфириумом.

Такая новость от криптобиржи дала положительный настрой для криптовалюты CVC, которая за сутки выросла более чем на 25 процентов. На данный момент ее цена составляет 0,5099 доллара.


Не смотря на то, что за последнюю неделю курс CVC еле еле превышал сорок центов, то после такой новости курс подскакивал и до 60 центов за 1 токен. Далее последовала коррекция и сейчас курс составляет пол доллара.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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Метки
криптовалюта, токены
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