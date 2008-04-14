OIL-TNX - oil-tnx.com

Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
oil-tnx.com - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и виды деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы:
Цитата:
3% еженедельный жизненный цикл!
Плановая сумма ($) Недельная прибыль (%)
План 1 $ 20,00 и более 3,00