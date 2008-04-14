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OIL-TNX - oil-tnx.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Независимый финансовый блог об инвестициях и криптовалютах
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Старый Сегодня, 19:32
#1
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Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,847
Благодарностей: 2,961
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
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Naale вне форума  
Старый Сегодня, 19:57
#2
Профессионал
 
Имя: KENT
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,542
Благодарностей: 761
УГ: 6
КП: 0.085
Re: OIL-TNX - oil-tnx.com
Удалено мной
serg125 вне форума  
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