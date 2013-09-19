Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,032 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Китай может перейти на новое топливо для автомобилей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:31
#1
Профессионал
 
Имя: Stas0n
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о W
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 1,275
Благодарностей: 269
УГ: 46
КП: 0.211
подарки
Китай может перейти на новое топливо для автомобилей
Синь Губин, заместитель министра промышленности, заявил, что в КНР рассматривают возможность полного отказа от автомобилей, использующих традиционные виды топлива. На смену им могут прийти электромобили.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая уже начало проводить соответствующие исследования, рассчитывая, к какому году станет возможно полностью запретить производство "вредных автомобилей". Однако говорить об окончательном решении по поводу запрета пока рано.

"Эти меры, безусловно, повлекут за собой значительные изменения в развитии нашего автомобильного сектора", - сказал замминистра в интервью официальному информационному агентству Китая Синьхуа.

источник
__________________
SmartLog Company - Стабильный заработок на грузоперевозках!
Stas0n вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Китай инвестировал в новое производство в Волгограде Sprout Новости в мире финансов и инвестиций 2 18.09.2016 22:55
Германия может полностью перейти на возобновляемые источники энергии tigr Новости в мире финансов и инвестиций 2 17.05.2016 22:57
СМИ: скандал с выхлопами автомобилей Volkswagen может затронуть и BMW moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.09.2015 16:54
В 2014 году топливо в России может подорожать на 10% Animal79 Новости в мире финансов и инвестиций 7 07.03.2015 19:39
Google: Смартфоны Android не смогут перейти на новое время Anastas Курилка 4 27.10.2014 08:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
Южнокорейская Omnitel добавляет биткоин в международные переводы
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар moskva
Шарапова в 11-й раз подряд возглавила список самых богатых спортсменок мира
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Сергей Горин
Турецкая биткоин-биржа прекратила работу на фоне политического кризиса
От Сергей Горин в разделе «Новости криптовалют»
Аватар JustHuman
Liberty Gold liberty-gold.com
От JustHuman в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Villa1981
В интернете невозможно контролировать рынок криптовалют
От Villa1981 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Bender26Pro
Активация аккаунта
От Bender26Pro в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
422,032
Тем
488,267
Сообщений
12,151,639

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram