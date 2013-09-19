Китай может перейти на новое топливо для автомобилей

Синь Губин, заместитель министра промышленности, заявил, что в КНР рассматривают возможность полного отказа от автомобилей, использующих традиционные виды топлива. На смену им могут прийти электромобили.
Министерство промышленности и информационных технологий Китая уже начало проводить соответствующие исследования, рассчитывая, к какому году станет возможно полностью запретить производство "вредных автомобилей". Однако говорить об окончательном решении по поводу запрета пока рано.
"Эти меры, безусловно, повлекут за собой значительные изменения в развитии нашего автомобильного сектора", - сказал замминистра в интервью официальному информационному агентству Китая Синьхуа.
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