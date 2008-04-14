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Let2Earn - let2earn.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:53
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,846
Благодарностей: 2,961
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Let2Earn - let2earn.com
Я не админ!

Принимает:PerfectMoney

Новый проект:Let2Earn

Планы nvestment 103% после 1 дня; 22% в день в течение 5 дней; 13% ежедневно в течение 10 дней

Минимальный вклад $40

Рефские до 10%

Вывод типа Мгновенно

DDoS зашита от ASSIGNED PA

Перевод с Google:

Цитата:
О нас:
Мы - группа профессиональных трейдеров на рынке форекс и нефти. С 2006 года мы имеем многолетний опыт получения прибыли в них и добились больших успехов. Так что Инвестировать с нами выгодно и стабильно.
Инвестиционные планы:

Цитата:
1. 101% после 1 дня. $ 40 - $ 80
2. 22% в течение 5 дней. $ 81 - $ 160
3. 13% в течение 10 дней. $ 161 - $ 240
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 187792631
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U5612168 (Let2Earn)
Amount: 60 USD
Memo: Deposit to Let2Earn naale
__________________
www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 19:09
#2
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 1,937
Благодарностей: 833
УГ: 12
КП: 0.065
подарки
Re: Let2Earn - let2earn.com
...ссл нет...нет депа...даже смотреть не стал..
__________________
Лучший биткоин кошелек!
Надежный,быстрый обменник!
бро на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:11
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