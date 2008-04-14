Let2Earn - let2earn.com

Планы nvestment103% после 1 дня; 22% в день в течение 5 дней; 13% ежедневно в течение 10 дней
Минимальный вклад $40
Рефские до 10%
Вывод типа Мгновенно
DDoS зашита от ASSIGNED PA
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Цитата:
О нас:
Мы - группа профессиональных трейдеров на рынке форекс и нефти. С 2006 года мы имеем многолетний опыт получения прибыли в них и добились больших успехов. Так что Инвестировать с нами выгодно и стабильно.
Инвестиционные планы:
Цитата:
1. 101% после 1 дня. $ 40 - $ 80
2. 22% в течение 5 дней. $ 81 - $ 160
3. 13% в течение 10 дней. $ 161 - $ 240