L&J Invest - lj-invest.com

Я не создатель/админ данного проекта.
L&J Invest
Высокодоходный проект с 3-мя тарифами и инстантом на выплаты. Вклады принимаются от 10 долларов.
✈ Старт: 10.09.17 в 07:00 по МСК
Маркетинг:
➡ 5% в день на 14 дней (профит 70%) | Вклады от 10 USD до 999 USD
➡ 7% в день на 14 дней (профит 98%) | Вклады от 1000 USD до 4999 USD
➡ 9% в день на 14 дней (профит 126%) | Вклады от 5000 USD до 9999 USD
Возврат депозита в конце срока.
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 9999 USD
Минимальная сумма для выплат: 1 USD
Принимает: Perfect Money, Payeer, AdvCash, Bitcoin
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 10-5-1%
Техническая часть:
— Домен: Internet Domain Service BS Corp, 2017-09-05 - 2018-09-05
— Хостинг: Dancom Ltd
— уникальный скрипт
— уникальный дизайн
— SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-09-05 - 2018-09-05
— защита от DDoS
— Языки: Русский, Английский, Китайский
Регистрация в проекте
Депозит: