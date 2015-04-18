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L&J Invest - lj-invest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:16
#1
Любитель
 
Имя: VIP-Monitoring
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 1,144
Благодарностей: 56
УГ: 29
КП: 0.205
L&J Invest - lj-invest.com
Я не создатель/админ данного проекта.



L&J Invest

Высокодоходный проект с 3-мя тарифами и инстантом на выплаты. Вклады принимаются от 10 долларов.
✈ Старт: 10.09.17 в 07:00 по МСК
Маркетинг:
➡ 5% в день на 14 дней (профит 70%) | Вклады от 10 USD до 999 USD
➡ 7% в день на 14 дней (профит 98%) | Вклады от 1000 USD до 4999 USD
➡ 9% в день на 14 дней (профит 126%) | Вклады от 5000 USD до 9999 USD
Возврат депозита в конце срока.
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 9999 USD
Минимальная сумма для выплат: 1 USD
Принимает: Perfect Money, Payeer, AdvCash, Bitcoin
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 10-5-1%
Техническая часть:
— Домен: Internet Domain Service BS Corp, 2017-09-05 - 2018-09-05
— Хостинг: Dancom Ltd
— уникальный скрипт
— уникальный дизайн
— SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-09-05 - 2018-09-05
— защита от DDoS
— Языки: Русский, Английский, Китайский

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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