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Топ-100 биткоин-кошельков владеют 17% биткоинов в мире

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Топ-100 биткоин-кошельков владеют 17% биткоинов в мире

Особенность Биткойна заключается в том, что цифровая валюта является прозрачной с одной стороны, но анонимной с другой. Всегда можно отследить с какого кошелька были переведены средства, но нельзя узнать кто владелец этих кошельков.

Транзакции биткойнов находятся в открытом доступе, но личность, стоящая за транзакциями, представляет собой всего лишь набор букв и цифр. Такая анонимность в мире цифровых валют привлекает киберпреступников, которые охотятся на крупных инвесторов. Чтобы предотвратить потери, самые богатые инвесторы распределяют деньги по разным кошелькам.

Веб-сайт BitcoinRichList позволяет узнать на каких кошельках больше всего средств. Согласно сайту, топ-100 биткоин-адресов владеют 17% биткоинов в мире.


Многие предпочитают сохранять анонимность, но есть и те, кто не стесняется показать свои инвестиции в криптовалюту. Самыми громкими именами в мире криптовалют являются Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, которые заявили, что владеют 1% биткойнов в мире. На сегодняшний день это составляет около 1,65 млн.

Другие крупные инвесторы - это как правило те, кто учавствует в создании, добыче и обмене цифровой валюты. К таким людям относятся, например, исполнительный директор Bitpay Тони Галиппи, инвестировавший около $20 млн в Биткойн и Дэйв Карлсон, инженер-программист, который создал майнинговую компанию MegaBigPower.




Перевод специально для mmgp.ru
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