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WideConstruction - wideconstruction.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:43
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,838
Благодарностей: 2,960
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
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награды Ветеран MMGP.RU 
WideConstruction - wideconstruction.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Wide Construction

Планы nvestment 8% - 11% Ежедневно навсегда

Минимальный вклад $20

Рефские до Два уровня: Первый уровень: (5% - 8%) - 2 уровень: 1%

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О компании
Широкая строительная компания - это команда профессионалов, объединяющая высококлассных специалистов разных профессий: дизайнеров, архитекторов, строителей различных специальностей, консультантов.

Наша миссия заключается в предоставлении профессиональных услуг в области планирования и строительства для удовлетворения потребностей самого требовательного клиента. Поэтому наша компания ориентирована на использование современных технологий, материалов и оборудования, которые обеспечивают высокие стандарты планирования и строительства. Проектируемые и построенные здания отвечают необходимым техническим требованиям; они отличаются современным дизайном, надежностью, технологичностью и быстрым временем строительства.
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Мой вклад:

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Perfect Money® payment complete
Batch # 187774468
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U15611322 (Wide Construction)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to Wide Construction User naale
__________________
www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 14:03
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 979
Благодарностей: 86
УГ: 22
КП: 0.010
Re: WideConstruction - wideconstruction.com
3-5% бессрочно скамились только в путь, а тут 8%!
биточные еще как-то тянут такой процент, пройду мимо, имхо
reallyOo на форуме  
Старый Сегодня, 14:35
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 5,616
Благодарностей: 428
УГ: 18
КП: 0.001
подарки
Re: WideConstruction - wideconstruction.com
I'm joined!
The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U15611322. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Wide Construction User MYHYIPSNET.. Date: 11:39 10.09.17. Batch: 187778180.
__________________
MYHYIPS.NET - High Quality Monitor
myhyipsnet на форуме  
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