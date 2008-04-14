WideConstruction - wideconstruction.com

Рефские до Два уровня: Первый уровень: (5% - 8%) - 2 уровень: 1%
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О компании
Широкая строительная компания - это команда профессионалов, объединяющая высококлассных специалистов разных профессий: дизайнеров, архитекторов, строителей различных специальностей, консультантов.
Наша миссия заключается в предоставлении профессиональных услуг в области планирования и строительства для удовлетворения потребностей самого требовательного клиента. Поэтому наша компания ориентирована на использование современных технологий, материалов и оборудования, которые обеспечивают высокие стандарты планирования и строительства. Проектируемые и построенные здания отвечают необходимым техническим требованиям; они отличаются современным дизайном, надежностью, технологичностью и быстрым временем строительства.
Инвестиционные планы:
Цитата:
8%
ежедневно навсегда
Сумма: $ 20 - $ 2999
Мгновенное снятие средств
Основные Включено
Ссылка Комиссия 5% - 1%
9%
ежедневно навсегда
Сумма: $ 3000 - $ 5999
Мгновенное снятие средств
Основные Включено
Ссылка Комиссия 6% - 1%
10%
ежедневно навсегда
Сумма: 6000 долларов США - 11999 долларов США
Мгновенное снятие средств
Основные Включено
Ссылка Комиссия 7% - 1%
11%
ежедневно навсегда
Сумма: 12000 долларов США - 25 000 долларов США
Мгновенное снятие средств
Основные Включено
Ссылка Комиссия 8% - 1%
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The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U15611322. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Wide Construction User MYHYIPSNET.. Date: 11:39 10.09.17. Batch: 187778180.