Блокчейн-консорциум R3 подал в суд на Ripple



Агентство Рейтер сообщает, что в конце этой недели, американский стартап-консорциум R3 Holdco LLC (далее кратко: R3), занимающийся разработкой блокчейнов для банков мира подал в суд, причём также на американский стартап Ripple Labs Inc., который предоставляет на мировой криптовалютный рынок свои финансово-расчётные решения на основе известной и популярной криптовалюты ripple (XRP) / риппл.



Суть поднятого перед судом вопроса от R3 состоит в том, что оказывается Ripple Labs Inc. не выполнил условия Договора по продаже криптовалюты риппл в пользу консорциума R3. Ровно один год назад, консорциум R3 и Ripple Labs Inc. подписали Договор, согласно которому, у R3 появилось право купить 5 млрд токенов риплл по фиксированной цене 0,0085 долл. США за один цифровой актив риппл. В Договоре был установлен даже конечный срок такой выгодной для R3 продажи токенов - до сентября 2019 года. Однако, сейчас текущий курс стоимости одного токена XRP составляет уже 0,21 долл. США и другими словами Ripple Labs Inc. стало просто невыгодно сдавать такое количество своих токенов риппл в пользу консорциума R3.



В связи с таким неприятным фактом, в начале этого лета, руководство Ripple Labs Inc. задёргалось и захотело просто расторгнуть ранее заключенный Договор с Ripple Labs Inc. Пока неясно, есть ли такой пункт в условиях Договора, но босс Ripple Labs Inc., г-н Гарлингхаус в июне с.г. просто направил соответствущее извещение на электронную почту босса R3 г-на Раттера - мол всё, завершаем наши дела, а Договор с вами мы хотим расторгнуть. Но получив письмо, тут уже возмутилось руководство R3 - Договор с вами расторгать у нас нет никакого желания и поэтому мы подаем на вас в американский суд.



И теперь действительно блокчейн-стартап R3 в своём иске попросил суд подтвердить его права на дальнейшую покупку криптовалюты риппл и причем в любой момент и на протяжении ещё 2-х ближайших лет, до сентября 2019 года и конечно же, по старой, фиксированной и выгодной для R3 цене.



Однако, компания Ripple Labs Inc. приняла этот вызов и в свою очередь уже подала во всё тот же американский суд свой встречный иск, что будто бы R3 не исполнил ряд условий заключенного ранее с ними Договора. Например, эти две компании сразу после заключения Договора должны были учредить СП причём при участии крупных мировых банков, которые являются партнерами R3 и после этого эти банки-участники должны были начать тестировать протокол разработанный Ripple Labs Inc., но мол R3 почему-то "забыл" про это. Кроме того, Ripple Labs Inc. обвиняет R3 в том, что в момент подписания Договора, консорциум не известил компанию насчет того, что такие крупные банки мира как Голдмен Сакс, Банко Сантадер и еще некоторые уже намеревались в скором времени просто выйти проекта с R3. Вообщем по мнению Ripple Labs Inc. консорциум R3 при резком росте курса криптовалюты риппл в размере почти 4000% за прошедший год, вдруг решил хорошо заработать на этом, а это не есть хорошо и поэтому просит высокий американский суд не дать сделать этого R3, мол этого они не заслуживают.



Кроме того, СМИ напоминают, что почти 4 месяца назад, консорциум R3 в раунде финансирования серии "A" сумел привлечь почти 107 млн долл. США инвестиций и это пока является рекордом в этой криптовалютной сфере. И вот теперь он видимо пытается хорошо заработать на перепродаже токенов риппл, которые могут достаться ему по дешевой, фиксированной цене ещё как миниум в течение 2-х ближайших лет, однако Ripple Labs Inc. сильно сопротивляется этому и финальную точку в этой истории всё же поставит суд. Вот как там решат, в американском суде, то так и будет.



По материалам



