Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,917 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Блокчейн-консорциум R3 подал в суд на Ripple

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:04
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,883
Благодарностей: 1,415
УГ: 26
КП: 0.204
подарки
Блокчейн-консорциум R3 подал в суд на Ripple


Агентство Рейтер сообщает, что в конце этой недели, американский стартап-консорциум R3 Holdco LLC (далее кратко: R3), занимающийся разработкой блокчейнов для банков мира подал в суд, причём также на американский стартап Ripple Labs Inc., который предоставляет на мировой криптовалютный рынок свои финансово-расчётные решения на основе известной и популярной криптовалюты ripple (XRP) / риппл.

Суть поднятого перед судом вопроса от R3 состоит в том, что оказывается Ripple Labs Inc. не выполнил условия Договора по продаже криптовалюты риппл в пользу консорциума R3. Ровно один год назад, консорциум R3 и Ripple Labs Inc. подписали Договор, согласно которому, у R3 появилось право купить 5 млрд токенов риплл по фиксированной цене 0,0085 долл. США за один цифровой актив риппл. В Договоре был установлен даже конечный срок такой выгодной для R3 продажи токенов - до сентября 2019 года. Однако, сейчас текущий курс стоимости одного токена XRP составляет уже 0,21 долл. США и другими словами Ripple Labs Inc. стало просто невыгодно сдавать такое количество своих токенов риппл в пользу консорциума R3.

В связи с таким неприятным фактом, в начале этого лета, руководство Ripple Labs Inc. задёргалось и захотело просто расторгнуть ранее заключенный Договор с Ripple Labs Inc. Пока неясно, есть ли такой пункт в условиях Договора, но босс Ripple Labs Inc., г-н Гарлингхаус в июне с.г. просто направил соответствущее извещение на электронную почту босса R3 г-на Раттера - мол всё, завершаем наши дела, а Договор с вами мы хотим расторгнуть. Но получив письмо, тут уже возмутилось руководство R3 - Договор с вами расторгать у нас нет никакого желания и поэтому мы подаем на вас в американский суд.

И теперь действительно блокчейн-стартап R3 в своём иске попросил суд подтвердить его права на дальнейшую покупку криптовалюты риппл и причем в любой момент и на протяжении ещё 2-х ближайших лет, до сентября 2019 года и конечно же, по старой, фиксированной и выгодной для R3 цене.

Однако, компания Ripple Labs Inc. приняла этот вызов и в свою очередь уже подала во всё тот же американский суд свой встречный иск, что будто бы R3 не исполнил ряд условий заключенного ранее с ними Договора. Например, эти две компании сразу после заключения Договора должны были учредить СП причём при участии крупных мировых банков, которые являются партнерами R3 и после этого эти банки-участники должны были начать тестировать протокол разработанный Ripple Labs Inc., но мол R3 почему-то "забыл" про это. Кроме того, Ripple Labs Inc. обвиняет R3 в том, что в момент подписания Договора, консорциум не известил компанию насчет того, что такие крупные банки мира как Голдмен Сакс, Банко Сантадер и еще некоторые уже намеревались в скором времени просто выйти проекта с R3. Вообщем по мнению Ripple Labs Inc. консорциум R3 при резком росте курса криптовалюты риппл в размере почти 4000% за прошедший год, вдруг решил хорошо заработать на этом, а это не есть хорошо и поэтому просит высокий американский суд не дать сделать этого R3, мол этого они не заслуживают.

Кроме того, СМИ напоминают, что почти 4 месяца назад, консорциум R3 в раунде финансирования серии "A" сумел привлечь почти 107 млн долл. США инвестиций и это пока является рекордом в этой криптовалютной сфере. И вот теперь он видимо пытается хорошо заработать на перепродаже токенов риппл, которые могут достаться ему по дешевой, фиксированной цене ещё как миниум в течение 2-х ближайших лет, однако Ripple Labs Inc. сильно сопротивляется этому и финальную точку в этой истории всё же поставит суд. Вот как там решат, в американском суде, то так и будет.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59b3c79f23546
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT вне форума  
Сказали спасибо:
Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:47
#2
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,581
Благодарностей: 2,021
УГ: 6
КП: 0.597
подарки
Re: Блокчейн-консорциум R3 подал в суд на Ripple
Теперь у R3 очень выгодные условия сделки)

Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
мол этого они не заслуживают.
Как это не заслуживают, если Ripple для своего же продвижения подписывал этот контракт?) Конечно неприятная ситуация для Ripple, но обязательства стоит выполнять
__________________
ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Блокчейн-консорциум R3 пополнился французским регулятором AMF Анна Чернобай Новости криптовалют 0 04.05.2017 11:46
Microsoft возглавит новый блокчейн-консорциум Сергей Горин Новости криптовалют 0 11.02.2017 16:00
Консорциум R3 открывает блокчейн центр в Сингапуре Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.11.2016 18:29
Японские банки создали блокчейн-консорциум kislov Новости криптовалют 0 02.11.2016 01:17
Банк России создает блокчейн-консорциум clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.07.2016 20:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар okyl
Требуется 50 usd e-gold (0.5% в день) на месяц
От okyl в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар TenDemon
Вести.net: робомобиль от Apple все-таки существует
От TenDemon в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт 0:2556 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
ПАММ-счет Rusjoker:204988(conservativus) (Alpari)
От ygrok в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар darow
ПАММ-счёт SmkInvest-Profit: 240574 (Alpari)
От darow в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар vhyip
Microsoft поднимет цены на смартфоны Lumia в России
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,917
Тем
488,137
Сообщений
12,146,042

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram