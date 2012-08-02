Заплатить $ 10,000 за инсайд, заработать $ 116,000 и похвастаться в соц сетях

Идея заниматься инсайдерской торговлей сама по себе плохая. Еще более плохая идея заключается в том, чтобы похвастаться в социальных сетях про полученную инсайдерскую информацию.
Это короткое заявления сделала Комиссия по ценным бумагам и биржам. SEC обвинила трейдера Мазиара Резахани в том, что он заплатил сотруднику Amazon $ 10,000 за ранний и незаконный доступ к финансовому отчету компании.
В четверг SEC заявила, что Резахани заплатил Бретту Кеннеди, его «брату» по деятельности и финансовому аналитику Amazon, за доступ к финансовым результатам компании за первый квартал 2015 года. В настоящее время Кеннеди не работает в Amazon.
Согласно SEC, Резахани предположительно дважды использовал незаконно полученную информацию, чтобы спрогнозировать доход Amazon в размере $ 22,7 млрд или $ 0,12 убытка на акцию. Как утверждает сам злоумышленник, даже пятилетний мальчик смог бы сделать то же самое, поскольку цифры показывали очевидное. По словам Департамента юстиции, он купил акции Amazon на $ 1,7 млн и заработал более $ 116,000 чистой прибыли.
План нарушителей закона заключался в том, чтобы открыть свой собственный хедж-фонд в Нью-Йорке после проведения ряда успешных торгов через брокерский счет Резахани. Чтобы торговля на бирже была честной, SEC запрещает участвовать в сделках любому, кто владеет так называемой непубличной финансовой информацией. Увы, Резахани считал, что он и его сообщник останутся незамеченными.
Перевод специально для mmgp.ru
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