LUXURY MELANTA - luxury-melanta.com



старт 22.12.2016 PerfectMoney Верифицирован, 1 Trust Score point(s)



языки: EN







Описание:



Цитата: LUXURY MELANTA LTD поставляет цветы самого высокого качества во всех уголках мира. Стоимость некоторых сортов цветов может достигать сотен тысяч долларов. Спрос на продукцию продолжает расти из года в год, что дает прекрасную возможность для цветочных торговцев во всем мире. Инвест планы:



5% в день 50 дней + возврат вклада

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 2.10

Plan 2 $501.00 - $1000.00 3.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 4.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 5.00







депозит:



08.09.17 23:59 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U14843509 from U1294xxx. Batch: 187664509. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to LUXURY MELANTA LTD User allhyips.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 10000$

Реферальские: 2.5%

Выплаты: вручную

Скрипт: GoldCoders luxury-melanta.com - Licensed

Особенности: SSL +



Name Server: CPSFIXONE.IPHOSTER.NET

Name Server: CPSFIXTWO.IPHOSTER.NET



Registrar URL: evonames.com

Updated Date: 2017-09-06 21:50:19.136858

Creation Date: 2017-09-06

Registrar Registration Expiration Date: 2018-09-06

Registrar: DANESCO TRADING LTD



