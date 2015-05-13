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Alibaba и Paytm инвестируют $280 млн в продуктовый BigBasket

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Alibaba и Paytm инвестируют $280 млн в продуктовый BigBasket

Крупнейший индийский продуктовый онлайн-магазин BigBasket сегодня сообщил о привлечении колоссальных $280 млн благодаря проведенному раунду E во главе с Paytm и Alibaba Group. В результате финансирования BigBasket на сегодняшний день оценивается в $900 млн, что делает компанию «единорогом».

В то время как существующие инвесторы Sands Capital и Abraaj Group инвестируют $80 млн, остальные $ 200 млн поступают от новых инвесторов Paytm и Alibaba Group. Около $50 млн от общего объема инвестиций в $200 млн Paytm и Alibaba могут быть использованы для выкупа акций BigBasket существующими инвесторами. Согласно докладу, сделка была подписана всеми сторонами и официальное заявление поступит на следующей неделе. Изначально, на месте Paytm и Alibaba должен быть Amazon, но BigBasket отклонил предложение.

BigBasket, оцененный в $ 450 млн в своем предыдущем финансировании под руководством Abraaj Group из Арабских Эмиратов, Ascent Capital, Zodius Capital, Helion Venture Partners и Bessemer Venture Partners, ведет переговоры с Amazon, которые позже зашли в тупик по различным вопросам, включая оценку компании.

Продуктовый рынок Индии по-прежнему весьма рассеян, и очень незначительная часть этого сегмента организована, поэтому он создает большие возможности для компаний именно в онлайне. В Индии, помимо Bigbasket работает также Grofers, который кстати поддерживает SoftBank, ZopNow и Satvacart. И все они готовы сражаться, чтобы получить львиную долю рынка, который будет оценен в колоссальные $ 1,2 трлн к 2020 году. Что касается онлайн-розничной торговли, продукты занимают лишь доли 4%, по данным консалтинговой компании Praxis Global Alliance.

Запущенный в 2011 году, Bigbasket на сегодняшний день насчитывает свыше 5 млн клиентов и более 100 тысяч заказов ежегодно. Paytm и Alibaba предоставят возможность масштабироваться для захвата онлайн-розничного сегмента.

Специально для MMGP.RU

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