Experienced-Team - experienced-team.com

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старт 17.08.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin AdvCash


языки: EN



Описание:

Цитата:
Мы приглашаем вас ознакомиться с выдающимися особенностями Experienced-Team Limited, компании, которая широко известна в профессиональных кругах британских трейдеров на мультивалютном рынке Форекс. Компания выделяется из-за огромного опыта и невероятного объема знаний в области финансовой торговли и фундаментального анализа. С августа 2017 года Experienced-Team Limited официально зарегистрирована и зарегистрирована в списке компаний. Компания участвует в высокорентабельных инвестиционных и торговых операциях и занимается привлечением частного капитала для развития и совершенствования торговых стратегий на финансовых рынках, в основном в Форексе. Эти стратегии широко используются на практике более пяти лет. Опытная команда использует достаточно большое количество торговых инструментов для достижения максимально приемлемых результатов. Главная задача наших торговых экспертов - контролировать риски и их снижение. Именно поэтому мы выбираем наиболее безопасные инструменты с низкой волатильностью, чтобы неуклонно работать на рынке Forex. Компания прилагает все усилия для контроля всех своих торговых операций, наша деятельность носит преимущественно внутридневной характер, при одновременной загрузке каждого торгового депозита не более 40%. Эта стратегия позволяет нашим аналитикам точно прогнозировать развитие разных рынков и ценовых графиков, чтобы использовать наш максимальный потенциал для гарантированной прибыли. Чтобы избежать негативных сценариев в ходе торговых сессий, компания использует различные элементы диверсификации: наличие торговых депозитов с несколькими финансовыми брокерами в одно и то же время, определение их сильных и слабых сторон, а также использование широкого спектра торговые инструменты рынка Forex (валюты и драгоценные металлы). Кроме того, до каждой сессии трейдеры компании составляют торговый план и всегда анализируют все возможные результаты и результаты. Таким образом, мы достигаем желаемой прибыли и избегаем возможных финансовых потерь. Одной из особенностей Experienced-Team Limited является формирование отдела аналитиков рынка, финансового и управления рисками. Все наши эксперты имеют большой опыт работы в крупных британских и европейских торговых компаниях, они хорошо ориентированы в любой стрессовой ситуации и всегда принимают единственно правильные решения. Из-за их способности решать несколько проблем одновременно, компания занимает лидирующие позиции в рейтинге инвестиционных предложений.
Инвест планы:

3% в день 80 дней
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
daily 1 $25.00 - $300000.00 3.00

4% в день 60 дней
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
daily 2 $10000.00 - $100000.00 4.00

295% через 5 дней
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10000.00 - $25000.00 295.00

750% через 8 дней
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $8000.00 - $20000.00 750.00

1400% через 12 дней
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $6500.00 - $15000.00 1400.00

2050% через 18 дней
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5500.00 - $12500.00 2050.00

2900% через 25 дней
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5000.00 - $10000.00 2900.00

депозит:

08.09.17 07:24 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U14460887 from U1294xxx. Batch: 187587413. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to experienced-team.com User allhyips.

подробности:

Минимальный вклад: 25$
Максимальный вклад: 300000$
Реферальские: 5.1%
Выплаты: вручную
Скрипт: GoldCoders experienced-team.com - Licensed
Особенности: SSL +

Registrar URL: enom.com
Updated Date: 2017-08-16T16:28:28.00Z
Creation Date: 2017-08-16T23:27:00.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2022-08-16T23:27:00.00Z
Registrar: ENOM, INC.

Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

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