[ANN][Pre-TGE НАЧАТО]TechBench — Социальная сеть программистов и инвесторов

ВЕБСАЙТ | WHITEPAPER | Краудсейл портал [АКТИВЕН]
НАЧАЛО ПРЕДПРОДАЖИ: 5 сентября 2017 | ОКОНЧАНИЕ ПРЕДПРОДАЖИ: 25 октября 2017 | ПРЕДПРОДАЖНЫЙ БОНУС: 50 %
Основная продажа: начало ноября
Чем TGE отличается от ICO?
TGE расшифровывается как Token Generation Event. Событие генерации токенов — тоже самое, что и ICO, но не противоречит инструкциям SEC, совершенно законно и не подпадает под недавний запрет ICO в Китае. Большинство сегодняшних ICO скорее всего не смогут выполнить свои обязательства перед держателями токенов.
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Что такое TechBench?
TechBench социальная платформа независимых разработчиков и инвесторов, основанная на Ethereum. Он представляет из себя ориентированную на производительность социальную сеть с интерактивными решениями для разработки и трудоустройства.
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Миссия
Инновационная модель позволит разработчикам быть независимыми, работать для себя или находить коллег, искать и создавать проекты более эффективно. Возможность участия и инвестирования в высокодоходные стартапы должна стать доступной широкой аудитории, а инновационная модель позволит разработчикам быть независимыми, работать на себя, эффективней искать и создавать проекты, а также находить коллег. В дополнение к этому, база квалифицированных специалистов станет качественной основой рекрутингового решения для бизнес-клиентов.
Подробное описание
TechBench — социальная сеть IT-профессионалов и программистов, которая предлагает безграничные возможности превращения талантов и идей в значимые проекты. Пользователи могут взаимодействовать между друг другом, обмениваться идеями и работать вместе, чтобы создавать технические основы для стартапов.
В рамках проекта будет реализована система доступа по подписке к базе IT-специалистов сервиса, формируемой с применением алгоритмов скрининга и тестирования персонала.
Платформа нацелена на различные категории пользователей
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Инвесторы
TechBench предлагает возможности для раннего инвестирования и для инвесторов, которые хотят участвовать в запусках стартапов.
Инвестирование в долгосрочной перспективе - лучший способ максимизировать прибыль, а возможности прозрачности платформы TechBench помогают инвесторам принимать решения о финансировании.
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IT специалисты
IT специалисты объединяются вместе и представлять свои усилия в форме, защищающей их интеллектуальную собственность.
У разработчика есть мощные стимулы. Они владеют частью стартапа и им платят, когда выполняются этапы разработки, установленным планом развития.
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Бизнес-клиенты (B2B)
B2B рекрутинговое решение предоставляет предприятиям предварительный список квалифицированных кандидатов, которые готовы быть нанятыми.
TechBench устраняет риск ненадлежащего найма, сокращая время и усилия, необходимые для успешного процесса найма.
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Платформа, призванная изменить сегодняшнюю фриланс-индустрию
Модель TechBench является основополагающим подходом для продвижения стартапов и создания возможностей для инвестиций в стартапы на ранних стадиях. Новый подход выбирает иной путь в сравнении с традиционными фриланс порталами. Площадка предлагает исчерпывающее и комплексное решения, чтобы связать технические инновации с инвестициями.
TechBench добавляет новое и захватывающее измерение фриланса и фриланс-экономики. TechBench поддерживает право собственности на работу. Краудфандинг является ключом к финансированию успешных стартапов.
Сотрудничество, а не конкуренция
Инновационная модель позволит разработчикам быть независимыми, работать для себя или находить коллег, эффективно искать и создавать проекты.
Сотрудничество, а не конкуренция - идеальная среда для разработки проектов. С глобальным пулом талантов профессионалы могут делиться идеями и продвигать технологические инновации. Проекты, которые принимают форму, могут привлечь разработчиков на платформе TechBench. Разработчики играют ключевую роль в содействии разработке проектов и подключении проекта к потенциальным источникам финансирования.
Место новых проектов и идей
TechBench предлагает возможность сотрудничать в проектах и разрабатывать успешные стартапы с помощью усилий и участия в капитале. Модель площадки способствует профессиональному сотрудничеству дает разработчикам возможность активно управлять своими проектами.
Концепции идей, которые способны привлечь инвестиции, зачастую нуждаются в дальнейшей разработке и упрощении стадий проекта. Разработчики выполняют эту важную роль. Разработчики должны обратить внимание на внутреннюю стоимость проекта и его внешнюю ценность для инвесторов и рынка.
Инвестирование в высокодоходные стартапы становится доступным широкой аудитории
Наибольшая прибыль от инвестиций часто приходится на инвестиции на раннем этапе. Инвесторы, которые стремятся максимизировать прибыль, смотрят на этот этап как на лучшую возможность войти в финансирование успешного стартапа.
Технологические инновации могут исходить из почти любого источника; сотрудничество среди талантливых профессионалов является ведущим источником успешных проектов.
TechBench позволяет всем безопасно финансировать стартапы с высоким потенциалом роста. Такой подход дает возможность для профессионалов, разработчиков и инвесторов получить доступ к качественным проектам и стартапам на ранней стадии.
TechBench поощряет участие в капитале, сотрудничество и ранние инвестиции в наличные технические навыки. Краудфандинг является основным источником инвестиций в технологии сегодня, и он растет.
КРАУДСЕЙЛ
1 TBCH = 0.001 ETH фиксированная стоимость + Бонусная часть
Планируется двухразовая эмиссия. Токены будут распределены следующим образом:
Pre-TGE раунд: 5.100.000 TBCH токенов (10%). Минимум: 500 ETH. Максимум: 5 100 ETH.
TGE раунд: 51.000.000 TBCH токенов (75%), эквивалент 51 000 ETH.
Бонусные этапы:
Pre-TGE (предпродажный) бонус к токенам составляет 50 %.
Первые 10 дней: 20 %.
Дальнейшие 10 дней: 10 %.
Остальные дни - бонус отсутствует.
Токены TBCH будут распределены следующий образом:
10% токенов TBCH (5,100,000) будет распределено во время Pre-TGE (предпродажа)
75% токенов TBCH (51,000,000) будет распределено во время TGE (главный краудсейл)
14% токенов TBCH (8,400,000) будет распределено между командой разработчиков
1% токенов TBCH (600,000) будет использовано для Баунти Программы
Исходный код смарт-контракта TGE публично доступен для изучения в репозитории Github по следующей ссылке: https://github.com/TechBenchMe/TGE
ТОКЕН
Держатели токена имеют право на получение комиссии платформы сервиса, которая взимается с инвесторов при финансировании ими команд разработчиков. Таким образом ETH от оборота сервиса распределяются между держателями токена.
Комиссия ETH с каждой сделки на платформе сервиса ежеквартально переводится на специальный смартконтракт, пропорционально распределяющий ETH между держателями токена, в соответствии с количеством токенов, принадлежащим каждому держателю.
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✧ TechBench Баунти Программа ✧
Баунти Программа будет запущена в ближайшее время
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