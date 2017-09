Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 00:45 Сегодня, 00:45 Вчера, 23:58 #1 TechBench

Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 08.09.2017 Сообщений: 4 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000 [ANN][Pre-TGE НАЧАТО]TechBench — Социальная сеть программистов и инвесторов



НАЧАЛО ПРЕДПРОДАЖИ: 5 сентября 2017 | ОКОНЧАНИЕ ПРЕДПРОДАЖИ: 25 октября 2017 | ПРЕДПРОДАЖНЫЙ БОНУС: 50 %

Основная продажа: начало ноября





Чем TGE отличается от ICO?

TGE расшифровывается как Token Generation Event. Событие генерации токенов — тоже самое, что и ICO, но не противоречит инструкциям SEC, совершенно законно и не подпадает под недавний запрет ICO в Китае. Большинство сегодняшних ICO скорее всего не смогут выполнить свои обязательства перед держателями токенов.



Инфографика:

https://techbench.me/img-forum/1-header.png

https://techbench.me/img-forum/2-features.png

https://techbench.me/img-forum/5-crowdsale.png



▄▄▄

Что такое TechBench?

TechBench социальная платформа независимых разработчиков и инвесторов, основанная на Ethereum. Он представляет из себя ориентированную на производительность социальную сеть с интерактивными решениями для разработки и трудоустройства.



▄▄▄

Миссия

Инновационная модель позволит разработчикам быть независимыми, работать для себя или находить коллег, искать и создавать проекты более эффективно. Возможность участия и инвестирования в высокодоходные стартапы должна стать доступной широкой аудитории, а инновационная модель позволит разработчикам быть независимыми, работать на себя, эффективней искать и создавать проекты, а также находить коллег. В дополнение к этому, база квалифицированных специалистов станет качественной основой рекрутингового решения для бизнес-клиентов.



Подробное описание



TechBench — социальная сеть IT-профессионалов и программистов, которая предлагает безграничные возможности превращения талантов и идей в значимые проекты. Пользователи могут взаимодействовать между друг другом, обмениваться идеями и работать вместе, чтобы создавать технические основы для стартапов.



В рамках проекта будет реализована система доступа по подписке к базе IT-специалистов сервиса, формируемой с применением алгоритмов скрининга и тестирования персонала.



Платформа нацелена на различные категории пользователей



__

Инвесторы



TechBench предлагает возможности для раннего инвестирования и для инвесторов, которые хотят участвовать в запусках стартапов.



Инвестирование в долгосрочной перспективе - лучший способ максимизировать прибыль, а возможности прозрачности платформы TechBench помогают инвесторам принимать решения о финансировании.

__

IT специалисты



IT специалисты объединяются вместе и представлять свои усилия в форме, защищающей их интеллектуальную собственность.



У разработчика есть мощные стимулы. Они владеют частью стартапа и им платят, когда выполняются этапы разработки, установленным планом развития.

__

Бизнес-клиенты (B2B)



B2B рекрутинговое решение предоставляет предприятиям предварительный список квалифицированных кандидатов, которые готовы быть нанятыми.



TechBench устраняет риск ненадлежащего найма, сокращая время и усилия, необходимые для успешного процесса найма.

__





Платформа, призванная изменить сегодняшнюю фриланс-индустрию



Модель TechBench является основополагающим подходом для продвижения стартапов и создания возможностей для инвестиций в стартапы на ранних стадиях. Новый подход выбирает иной путь в сравнении с традиционными фриланс порталами. Площадка предлагает исчерпывающее и комплексное решения, чтобы связать технические инновации с инвестициями.



TechBench добавляет новое и захватывающее измерение фриланса и фриланс-экономики. TechBench поддерживает право собственности на работу. Краудфандинг является ключом к финансированию успешных стартапов.



Сотрудничество, а не конкуренция



Инновационная модель позволит разработчикам быть независимыми, работать для себя или находить коллег, эффективно искать и создавать проекты.



Сотрудничество, а не конкуренция - идеальная среда для разработки проектов. С глобальным пулом талантов профессионалы могут делиться идеями и продвигать технологические инновации. Проекты, которые принимают форму, могут привлечь разработчиков на платформе TechBench. Разработчики играют ключевую роль в содействии разработке проектов и подключении проекта к потенциальным источникам финансирования.





Место новых проектов и идей



TechBench предлагает возможность сотрудничать в проектах и разрабатывать успешные стартапы с помощью усилий и участия в капитале. Модель площадки способствует профессиональному сотрудничеству дает разработчикам возможность активно управлять своими проектами.



Концепции идей, которые способны привлечь инвестиции, зачастую нуждаются в дальнейшей разработке и упрощении стадий проекта. Разработчики выполняют эту важную роль. Разработчики должны обратить внимание на внутреннюю стоимость проекта и его внешнюю ценность для инвесторов и рынка.



Инвестирование в высокодоходные стартапы становится доступным широкой аудитории



Наибольшая прибыль от инвестиций часто приходится на инвестиции на раннем этапе. Инвесторы, которые стремятся максимизировать прибыль, смотрят на этот этап как на лучшую возможность войти в финансирование успешного стартапа.



Технологические инновации могут исходить из почти любого источника; сотрудничество среди талантливых профессионалов является ведущим источником успешных проектов.



TechBench позволяет всем безопасно финансировать стартапы с высоким потенциалом роста. Такой подход дает возможность для профессионалов, разработчиков и инвесторов получить доступ к качественным проектам и стартапам на ранней стадии.



TechBench поощряет участие в капитале, сотрудничество и ранние инвестиции в наличные технические навыки. Краудфандинг является основным источником инвестиций в технологии сегодня, и он растет.





КРАУДСЕЙЛ



1 TBCH = 0.001 ETH фиксированная стоимость + Бонусная часть



Планируется двухразовая эмиссия. Токены будут распределены следующим образом:



Pre-TGE раунд: 5.100.000 TBCH токенов (10%). Минимум: 500 ETH. Максимум: 5 100 ETH.



TGE раунд: 51.000.000 TBCH токенов (75%), эквивалент 51 000 ETH.



Бонусные этапы:

Pre-TGE (предпродажный) бонус к токенам составляет 50 %.

Первые 10 дней: 20 %.

Дальнейшие 10 дней: 10 %.

Остальные дни - бонус отсутствует.



Токены TBCH будут распределены следующий образом:

10% токенов TBCH (5,100,000) будет распределено во время Pre-TGE (предпродажа)

75% токенов TBCH (51,000,000) будет распределено во время TGE (главный краудсейл)

14% токенов TBCH (8,400,000) будет распределено между командой разработчиков

1% токенов TBCH (600,000) будет использовано для Баунти Программы



Исходный код смарт-контракта TGE публично доступен для изучения в репозитории Github по следующей ссылке:



ТОКЕН



Держатели токена имеют право на получение комиссии платформы сервиса, которая взимается с инвесторов при финансировании ими команд разработчиков. Таким образом ETH от оборота сервиса распределяются между держателями токена.





Комиссия ETH с каждой сделки на платформе сервиса ежеквартально переводится на специальный смартконтракт, пропорционально распределяющий ETH между держателями токена, в соответствии с количеством токенов, принадлежащим каждому держателю.





На других языках



English

한국의

日本の

中国

Español

Français





✧ TechBench Баунти Программа ✧



Баунти Программа будет запущена в ближайшее время





Следите за нами в социальных сетях

Не забудьте получить бесплатные токены по Баунти Программе за активность в социальных сетях.

Facebook Twitter Reddit Instagram Telegram Medium Medium Slack ВЕБСАЙТ | WHITEPAPER | Краудсейл портал [АКТИВЕН]НАЧАЛО ПРЕДПРОДАЖИ: 5 сентября 2017 | ОКОНЧАНИЕ ПРЕДПРОДАЖИ: 25 октября 2017 | ПРЕДПРОДАЖНЫЙ БОНУС: 50 %Основная продажа: начало ноябряЧем TGE отличается от ICO?TGE расшифровывается как Token Generation Event. Событие генерации токенов — тоже самое, что и ICO, но не противоречит инструкциям SEC, совершенно законно и не подпадает под недавний запрет ICO в Китае. Большинство сегодняшних ICO скорее всего не смогут выполнить свои обязательства перед держателями токенов.Инфографика:▄▄▄Что такое TechBench?TechBench социальная платформа независимых разработчиков и инвесторов, основанная на Ethereum. Он представляет из себя ориентированную на производительность социальную сеть с интерактивными решениями для разработки и трудоустройства.▄▄▄МиссияИнновационная модель позволит разработчикам быть независимыми, работать для себя или находить коллег, искать и создавать проекты более эффективно. Возможность участия и инвестирования в высокодоходные стартапы должна стать доступной широкой аудитории, а инновационная модель позволит разработчикам быть независимыми, работать на себя, эффективней искать и создавать проекты, а также находить коллег. В дополнение к этому, база квалифицированных специалистов станет качественной основой рекрутингового решения для бизнес-клиентов.Подробное описаниеTechBench — социальная сеть IT-профессионалов и программистов, которая предлагает безграничные возможности превращения талантов и идей в значимые проекты. Пользователи могут взаимодействовать между друг другом, обмениваться идеями и работать вместе, чтобы создавать технические основы для стартапов.В рамках проекта будет реализована система доступа по подписке к базе IT-специалистов сервиса, формируемой с применением алгоритмов скрининга и тестирования персонала.Платформа нацелена на различные категории пользователей__ИнвесторыTechBench предлагает возможности для раннего инвестирования и для инвесторов, которые хотят участвовать в запусках стартапов.Инвестирование в долгосрочной перспективе - лучший способ максимизировать прибыль, а возможности прозрачности платформы TechBench помогают инвесторам принимать решения о финансировании.__IT специалистыIT специалисты объединяются вместе и представлять свои усилия в форме, защищающей их интеллектуальную собственность.У разработчика есть мощные стимулы. Они владеют частью стартапа и им платят, когда выполняются этапы разработки, установленным планом развития.__Бизнес-клиенты (B2B)B2B рекрутинговое решение предоставляет предприятиям предварительный список квалифицированных кандидатов, которые готовы быть нанятыми.TechBench устраняет риск ненадлежащего найма, сокращая время и усилия, необходимые для успешного процесса найма.__Платформа, призванная изменить сегодняшнюю фриланс-индустриюМодель TechBench является основополагающим подходом для продвижения стартапов и создания возможностей для инвестиций в стартапы на ранних стадиях. Новый подход выбирает иной путь в сравнении с традиционными фриланс порталами. Площадка предлагает исчерпывающее и комплексное решения, чтобы связать технические инновации с инвестициями.TechBench добавляет новое и захватывающее измерение фриланса и фриланс-экономики. TechBench поддерживает право собственности на работу. Краудфандинг является ключом к финансированию успешных стартапов.Сотрудничество, а не конкуренцияИнновационная модель позволит разработчикам быть независимыми, работать для себя или находить коллег, эффективно искать и создавать проекты.Сотрудничество, а не конкуренция - идеальная среда для разработки проектов. С глобальным пулом талантов профессионалы могут делиться идеями и продвигать технологические инновации. Проекты, которые принимают форму, могут привлечь разработчиков на платформе TechBench. Разработчики играют ключевую роль в содействии разработке проектов и подключении проекта к потенциальным источникам финансирования.Место новых проектов и идейTechBench предлагает возможность сотрудничать в проектах и разрабатывать успешные стартапы с помощью усилий и участия в капитале. Модель площадки способствует профессиональному сотрудничеству дает разработчикам возможность активно управлять своими проектами.Концепции идей, которые способны привлечь инвестиции, зачастую нуждаются в дальнейшей разработке и упрощении стадий проекта. Разработчики выполняют эту важную роль. Разработчики должны обратить внимание на внутреннюю стоимость проекта и его внешнюю ценность для инвесторов и рынка.Инвестирование в высокодоходные стартапы становится доступным широкой аудиторииНаибольшая прибыль от инвестиций часто приходится на инвестиции на раннем этапе. Инвесторы, которые стремятся максимизировать прибыль, смотрят на этот этап как на лучшую возможность войти в финансирование успешного стартапа.Технологические инновации могут исходить из почти любого источника; сотрудничество среди талантливых профессионалов является ведущим источником успешных проектов.TechBench позволяет всем безопасно финансировать стартапы с высоким потенциалом роста. Такой подход дает возможность для профессионалов, разработчиков и инвесторов получить доступ к качественным проектам и стартапам на ранней стадии.TechBench поощряет участие в капитале, сотрудничество и ранние инвестиции в наличные технические навыки. Краудфандинг является основным источником инвестиций в технологии сегодня, и он растет.КРАУДСЕЙЛ1 TBCH = 0.001 ETH фиксированная стоимость + Бонусная частьПланируется двухразовая эмиссия. Токены будут распределены следующим образом:Pre-TGE раунд: 5.100.000 TBCH токенов (10%). Минимум: 500 ETH. Максимум: 5 100 ETH.TGE раунд: 51.000.000 TBCH токенов (75%), эквивалент 51 000 ETH.Бонусные этапы:Pre-TGE (предпродажный) бонус к токенам составляет 50 %.Первые 10 дней: 20 %.Дальнейшие 10 дней: 10 %.Остальные дни - бонус отсутствует.Токены TBCH будут распределены следующий образом:10% токенов TBCH (5,100,000) будет распределено во время Pre-TGE (предпродажа)75% токенов TBCH (51,000,000) будет распределено во время TGE (главный краудсейл)14% токенов TBCH (8,400,000) будет распределено между командой разработчиков1% токенов TBCH (600,000) будет использовано для Баунти ПрограммыИсходный код смарт-контракта TGE публично доступен для изучения в репозитории Github по следующей ссылке: https://github.com/TechBenchMe/TGE ТОКЕНДержатели токена имеют право на получение комиссии платформы сервиса, которая взимается с инвесторов при финансировании ими команд разработчиков. Таким образом ETH от оборота сервиса распределяются между держателями токена.Комиссия ETH с каждой сделки на платформе сервиса ежеквартально переводится на специальный смартконтракт, пропорционально распределяющий ETH между держателями токена, в соответствии с количеством токенов, принадлежащим каждому держателю.На других языкахEnglish한국의日本の中国EspañolFrançais✧ TechBench Баунти Программа ✧Баунти Программа будет запущена в ближайшее времяСледите за нами в социальных сетяхНе забудьте получить бесплатные токены по Баунти Программе за активность в социальных сетях.Facebook Twitter Reddit Instagram Telegram Medium Medium Slack Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 00:45 Сегодня, 00:45 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO Сибирский Червонец (SIBcoin) Новости криптовалют Горячие новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Инвестирование в криптовалюты Avrorum.io (ICO) ICO Завершенные и отмененные ICO Сомнительные ICO Проблемные ICO Биржи криптовалют Аналитика Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Оборудование для майнинга Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс sunmistik kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Leonidas2013 Анаэль 2017 MegaProfit mokol Michaeles Foxxxeremina Архив: Форекс-блоги Ruslan89 Vasyaenergy Dimoniy741 Roman Boroda ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования Инвестиционные портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Intrade.bar Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Торговые стратегии Сигналы бинарных опционов Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив BetOnMoney.com Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы PrimeBroker.pro Форум о псевдоинвестициях InvestorsStartPage.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги и блоги HyipMe.com Profvest.com Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Социальная сеть Alialiso Другая работа/сервис 0 18.01.2017 23:13 pr1.am - Рекламная социальная сеть proff Список проблемных/неактивных/закрытых программ 967 28.09.2015 16:27 Социальная сеть для инвесторов появится в России Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.05.2015 13:44 virtage.biz - социальная сеть BiG Investor Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 165 04.10.2014 20:39



Случайные темы Польский астрофизик спрогнозировал рост курса биткоина до $4500 к началу 2018 года От Denver10 в разделе «Новости криптовалют» AlanSteam - alansteam.com От Elvira23 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Интерактивный самоучитель От fxlionpromo в разделе «Архив» За отравление посетителей суши-бар "Азия" заплатит 153 тысячи рублей От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» e-dinar.io - 100% страхование От bpr в разделе «Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума» Investment Manager - www.invest-manager.com От str8er в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Пользователей 421,875 Тем 488,070 Сообщений 12,143,532

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑