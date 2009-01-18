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Стратегия ставок гол с 1 по 15 минуту - нет
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#1
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MMGP
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Стратегия ставок гол с 1 по 15 минуту - нет
суть в том что не будет забит гол в первый 15 минут матча. коэффициент в районе 1.35...на дистанции как это работает?
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