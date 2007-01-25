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Старый Сегодня, 22:41
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Всем Доброго времени суток!
Ребята подскажите кто шарит в этом всём:
Как перевести деньги с карты Приватбанка, без подтверждения смс пароля?
Просто при наличии номера карты и cvv кода???
Буду очень благодарен за помощь)
Serega0289 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:14
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