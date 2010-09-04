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Гибралтар привлекает американских биткоин инвесторов

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Гибралтар привлекает американских биткоин инвесторов


Благодаря тому, что Гибралтар уже добился огромных успехов в игровой индустрии, теперь он планирует преуспеть в области криптовалют.

Аарон Пайас, старший юрист из Hassan International делает ставку на Гибралтар как место, где можно размещать свои криптовалютные фонды или бизнес-фонды.




В последнее время правительство Гибралтара опубликовало предложения DLT Framework с комиссией по финансовым услугам Гибралтара. Пайас считает Гибралтар, как отличное место для ICO и инвестиций в криптовалютные компании.

По словам Паас, предприниматели DLT и CC ищут авторитетную юрисдикцию, где они смогут основать свой штаб и после регулировать по этому предложению уже с положительной обратной связью.




Паас добавил: «Это положение предоставит предпринимателям хорошие возможности, которые так важны при маркетинге их продукта для потенциальных клиентов или для инвесторов. Это предложение также разработано, чтобы обеспечить максимальную гибкость для комиссии по финансовым услугам Гибралтара в том виде, в каком они хотят регулировать каждого предпринимателя лицензией».




Согласно Пайас, фонд основанный на Гибралтаре будет отличным вариантом для американских инвесторов, потому что налог там нейтральный. В настоящее время нет других сборов, кроме расходов, которые помогут поддерживать фонд.

В фонде американские инвесторы будут владеть биткоинами вместе с другими инвесторами.




Что касается налогообложения криптовалют, то Гибралтар является интересным вариантом для криптовалютных предприятий поскольку страна стремится стать одной из самых прогрессивных стран в ЕС. Компании Гибралтара облагаются налогом только на основе прибыли, которую они получают. Плюс еще, ставка налога на прибыль для чистой прибыли составляет всего 10%.




Перевод специально для mmgp.ru


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Метки
америка, биткоин, инвесторы, фонд
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