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Uber инвестирует до £ 150 млн в собственный фонд «чистого воздуха» в Лондоне

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Uber инвестирует до £ 150 млн в собственный фонд «чистого воздуха» в Лондоне
Компания Uber пообещала выделить миллионы фунтов на борьбу с загрязнением воздуха в Лондоне и Великобритании в фонд «чистого воздуха», из которого будут выделяться субсидии водителям на покупку экологически чистых автомобилей.



В пятницу компания из Сан-Франциско объявила о фонде «чистого воздуха» и ряде других мер, которые должны сделать воздух города менее токсичными. Uber заявил, что внесет £ 2 млн в фонд чистого воздуха, который начнет свою деятельность в следующем месяце. Фонд будет выделять водителям до £ 5000 для модернизации обычного автомобиля до полностью электрического транспортного средства, такого как Toyota Prius.

Компания также пообещала пополнять фонд на 35 пенни каждый раз, когда кто-то заказывает поездку в Лондоне. Но есть одна уловка. Все поездки Uber в Лондоне подорожают на 35 пенни. Компания заявила, что водителям понадобится больше денег за всю жизнь фонда, который действует без даты окончания. Пресс-секретарь Uber заявил, что оставшиеся £ 148 млн будут привлечены с помощью поездов, но Uber не исключает возможность пополнения фонда в случае необходимости.

Компания ожидает, что все автомобили uberX в 40 городах Великобритании, в которых она работает, станут гибридными или полностью электрическими к 2022 году, добавив, что к тому времени на платформе не будет представлено никаких дизельных транспортных средств. Промежуточная цель Uber состоит в том, чтобы все водители в Лондоне использовали гибридные или электромобили к концу 2019 года.

В настоящее время около 50% лондонского таксопарка Uber уже состоит из экологически чистых автомобилей. Но у компании около 40 000 водителей в Лондоне, и многие из них ездят на топливе. В результате компания вносит свою долю в судьбу городских выбросов.

В попытке убрать дизельные автомобили с дороги, Uber запустила программу утилизации и составила уникальные условия для первой тысячи загрязняющих автомобилей на лондонских дорогах. Uber пообещал, что первые 1000 лондонских водителей, отказавшихся от дизельных автомобилей в пользу Евро-4, которые предоставят официальное свидетельство об утилизации, получат до £ 1500 по кредиту от компании.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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