Финансовое управление Великобритании: ICO может попадать в регулируемое поле

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заявило, что внимательно изучает феномен ICO. Представители FCA убеждены, что большинство токенов, проданных в рамках этого способа привлечения финансирования, подпадают под действующую нормативно-правовую базу страны, пишет The Financial Times.
«Первичное размещение монет по многим параметрам сходно с первичным размещением акций или с краудсейлом. Таким образом, в зависимости от структуры и особенностей реализации, привлечение капитала в рамках ICO может попадать в регулируемое поле», — отметил представитель FCA в интервью изданию.
В Управлении также отметили, что компании, привлекающие средства в рамках ICO, должны обеспечить инвесторам защиту и выполнить целый ряд нормативных требований.
Криптовалюты открывают перед стартапами новые возможности по привлечению капитала и позволяют инвесторам существенно расширить поле своей деятельности. Однако в этом контексте могут возникать проблемы с защищенностью инвесторов, поскольку стоимость токенов меняется со временем в зависимости от того, насколько успешно бизнес, вышедший на ICO, использует полученные средства», — говорится в заявлении британского регулятора.
Напомним, ранее финансовые регуляторы в США, Канаде и Сингапуре приравняли криптовалютные токены к ценным бумагам. Аналогичную классификацию токенов сейчас разрабатывает и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга.
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