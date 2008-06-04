Ставки на УГЛ и ЖК

Здравствуйте ! Уважаемые капперы, а также новички в этом деле. Я ставками занимаюсь очень давно. Поэтому решил поделиться двумя сайтами, которые очень помогают в анализе футбола. Сразу предупрежу что сервисы платные. Но суммы там символические. В ставках как, есть технический и фундаментальный анализ. Кто не вкурсе что это, гугл в помощь. Эти сервисы относятся к техническому анализу. Сейчас набирают большой оборот ставки на УГЛ (угловые) и ЖК (желтые карточки),а сервис Corner-stats.com
поможет Вам в этом. Сейчас на этом сайте дают 3 дня бесплатного доступа. Кто занимается ставками поймет что это незаменимый инструмент.
И ещё один сайт спортивной аналитики тоже связан с футболом, называется он Alexbetting.com
, там вы найдете статистику в процентном соотношении, и сможете сделать прогноз на ТБ, ТМ, Фору и т.д.
Совет Вам: всегда думайте своей головой, и лучше всего прогнозы составлять самому, а не надеятся на кого-то.
Если будут вопросы пишите.