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Ставки на УГЛ и ЖК

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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Старый Сегодня, 13:44
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 48
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.010
Ставки на УГЛ и ЖК
Здравствуйте ! Уважаемые капперы, а также новички в этом деле. Я ставками занимаюсь очень давно. Поэтому решил поделиться двумя сайтами, которые очень помогают в анализе футбола. Сразу предупрежу что сервисы платные. Но суммы там символические. В ставках как, есть технический и фундаментальный анализ. Кто не вкурсе что это, гугл в помощь. Эти сервисы относятся к техническому анализу. Сейчас набирают большой оборот ставки на УГЛ (угловые) и ЖК (желтые карточки),а сервис Corner-stats.com поможет Вам в этом. Сейчас на этом сайте дают 3 дня бесплатного доступа. Кто занимается ставками поймет что это незаменимый инструмент.

И ещё один сайт спортивной аналитики тоже связан с футболом, называется он Alexbetting.com, там вы найдете статистику в процентном соотношении, и сможете сделать прогноз на ТБ, ТМ, Фору и т.д.

Совет Вам: всегда думайте своей головой, и лучше всего прогнозы составлять самому, а не надеятся на кого-то.

Если будут вопросы пишите.
Mastak на форуме  
Старый Сегодня, 14:06
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 193
УГ: 11
КП: 0.206
подарки
Re: Ставки на УГЛ и ЖК
занимается человек ставками давно. заработал на этом поди стока, что не чурается подработать и на партнерке копеечку. думайте чужой головой. своей можно тока жрать.
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прибыль за апрель-август 2017: 331.8%
alaves30 на форуме  
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