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paradise.cx - Paradise

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 9,408
Благодарностей: 1,105
УГ: 350
КП: 0.110
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paradise.cx - Paradise
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 07.09.2017 года в 12-00 по МСК





О проекте:
Paradise - это эксперты в сфере мобильных разработок, инвестиций и маркетинга, объединённые горизонтальным менеджментом и идеей о решающей роли IT-технологий в комфортной жизни современного человека.
Мы компания по разработке, развитию и прямым продажам мобильных приложений и игр на Android, iOS, Windows Mobile, которая работает по принципу горизонтального инвестирования, когда любой человек может стать инвестором и заработать. Столпами компании стали 5 выпускников МГУ, за плечами каждого более 10-летний опыт работы и в CEO-ядре больших IT и не только компаниях, и собственных успешных стартапах.
Каждый из основателей – эксперт своего профиля с правами автономного управления. В тоже время решения в компании принимаются не обычным, а консолидированным большинством по принципу «5-ый человек».
Работает это так: решение принимают либо единогласно, либо его пересматривают и дорабатывают, если даже один из основателей выступил против такого решения.
Этот принцип действует во многих крупных компаниях с целью уберечь ее руководство от неоправданных и опасных решений, и гарантировать устойчивое развитие организации и целых экосистем в современных условиях.

Маркетинг:


Инвестиционные планы:
100-14999 руб 33.75% в сутки на 4 дня (итого 135%)
15000-50000 руб 35% в сутки на 4 дня (итого 140%)
100-100000 руб 6% в сутки на 100 дней (итого 600%)
Тело депозита включено в выплаты в каждом тарифе
Количество открываемых вкладов не ограничено
Досрочного снятия вклада не предусмотрено

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, PerfectMoney, Qiwi, AdvCash, Яндекс деньги, Nixoney, Bitcoin, Visa/Mastercard
Деньги можно выводить только на ту ЭПС, с которой вы или ваш реферал вносили депозит
Выплаты инстант, кроме Visa/Mastercard
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 100 руб для Visa/Mastercard, 30 руб для Bitcoin и 10 руб для остальных
При выводе денег комиссии нет

Языки:


Партнёрская программа:
Партнёрка 2-lvl: 7%-1% от вклада

Контакты администрации:
Почта: support@paradise.cx
Группа вк: https://vk.com/paradise_cx
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете paradise.cx:


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Свои отзывы о paradise.cx можете оставлять в комментариях под темой.
__________________
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