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ConsenSys объявил о венчурном фонде в размере 50 миллионов

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ConsenSys объявил о венчурном фонде в размере 50 миллионов
Эфириум стартап и инкубатор ConsenSys объявил о венчурном фонде в размере 50 миллионов долларов для стартапов, работающих с технологией блокчейн.

Названный ConsenSys Ventures, новый фонд возглавляет специалист по инвестициям Кавита Гупта. Объясняя фонд Аксиосу , Гупта заявил, что первоначальные предложения монет (ICOs), метод финансирования блокчейн, охвативший инвестиционный ландшафт в этом году, по-прежнему должны учиться у традиционного венчурного капитала.

Согласно данным CoinDesk, к июню 2017 года ICO превзошли финансирование VC на ранней стадии.

Тем не менее, несмотря на впечатляющие цифры, Гупта заявил:

«Есть еще ценность для должной осмотрительности, и даже если две компании продали токены на основе блестящей White Paper, им все равно нужно выяснить, как запустить компанию. Это не обязательно то, что у них есть».

Гупта, которая выиграл Премию Новатора в области социальных финансов ООН в 2015 году, особенно интересуется блокчейн проектами с социальными и экологическими наклонностями.

Эксперт по инвестициям сказал Impact Alpha, что, по его мнению, блокчейн является решением почти всех целей устойчивого развития, принятых ООН.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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