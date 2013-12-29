Блокчейн-проект по созданию новостей планирует сбор денег в интернете

Еще один блокчейн-проект планирует покорить рынок. С помощью краудсейла новостная компания Snip будет собирать капитал для нового этапа работы.
Больше 25 тыс. пользователей уже заинтересовались новостным проектом. Стало известно, что компания планирует сотрудничество с известным разработчиком рекламной сети – компанией AdEx. По мнению руководства, такое партнерство повысит авторские гонорары.
Деньги собираются для создания закрытой версии проекта, которая поможет провести тест фильтра и каталогизации информации, системы поощрения авторов и отправки комментариев.
Проект не подконтролен какому-либо институту, основан на соблюдении свободы слова, пользователи сами решают, актуальны ли новостные материалы. Основной регулирующий орган – сообщество. Участники пишут статьи, определяют из них лучшие и награждают авторов токенами. Каждый сможет публиковать то, что считает нужным и интересным.
Для нужд проекта выпущено 10 млрд SnipCoin (криптоденьги на основе эфиров). На краудсейле планируется продать 3 млрд SNP, получив взамен 8 млн долларов. Остальные криптоденьги будут использованы в следующих раундах краудсейла, после которых планируется создание мобильного приложения и открытой веб-версии.
Ссылка на источник: https://analytics.news/blokcheyn-pro...g-v-internete/