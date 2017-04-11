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Раздача токенов биржи WCX 50 токенов за регистраию. 10 токенов = 1$.

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:31
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Раздача токенов биржи WCX 50 токенов за регистраию. 10 токенов = 1$.
За регу по рефке так же 50 токенов. РЕФКА
Крошечные Комиссионные. Некоторые биржи взимают комиссию до 1% с каждой транзакции. На WCX все это обойдется в десяток раз дешевле и маркет мейкерам выплачивают. Это значит, что больше денег останется в вашем кормане.
Безопасность. 98% всех средств клиентов постоянно хранятся в «холодных» кошельках. Серверная инфраструктура разделена и защищена новейшими средствами обеспечения и мониторинга безопасности.
Создана для масштабирования. Программное ядро нашей биржи разработано ветеранами Уолл-Стрит. В течение трех летних полевых тестов и испытаний мы добились его работы с более чем миллионом транзакций в секунду с нулевыми задержками.
Радикально улучшенный интерфейс пользователя. Единая мощная панель торговых инструментов дает гибкий, быстрый и интуитивно понятный доступ ко всем функциям WCX как на десктопе, так и на мобильном устройстве.
Отличная поддержка пользователей. Наша масштабная команда поддержки клиентов готова ответить на любые ваши вопросы как только они у вас возникнут и решить ваши проблемы в любой момент, вне зависимости от загрузки.
Глобальность и Анонимность. Начните торговлю из любой точки мира - мы не требуем ID верификацию Вашей личности. WCX работает исключительно с цифровыми валютами и не имеет отношения к существующим банковским структурам.
Продвинутые типы ордеров. Простота размещения рыночных, лимитных, стоп-маркетных, стоп-лимитных, скользящих и блоковых ордеров, работающих именно так, как вы ожидаете - с непревзойденной скоростью исполнения.
Высокопроизводительный API. Обеспечивает торговое взаимодействие непосредственно с WCX средствами REST, WebSocket или FIX для высокочастотных трейдеров.
Команда. Наша команда - профессионалы из Apple, Deutsche Bank и IBM, имеющие за спиной десятилетия в разработке, создании и сопровождении безопасных, распределенных, крупномасштабных систем.

Дорожная карта
Тестовый запуск. 1.9.17
ICO. 10.1.17
Запуск. 10.10.17
Мобильные приложения. Январь 2018
Маржинальная торговля. Март 2018
Интеграция фиатных валют. Q2 2018
Децентрализация Кошелка. Q3 2018
Подробнее ТУТ...
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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