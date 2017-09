monhyip Премиум



Buratos - buratos.in







О проекте:

Цитата: Компания Buratos специализируется на разработке и продвижении онлайновых игр различной направленности и в инвестициях привлеченных средств в разработку игровых платформ для социальных сетей и сетевых игровых хабов.

Современные игры дают большие возможности своим участникам. Там можно общаться, взаимодействовать с другими игроками и самовыражаться. Это объясняет динамичный рост популярности этого сектора рынка. Он становится популярным среди пользователей и инвесторов. С каждым годом увеличивается объем инвестиций в развитие сетевых игр.

С каждым годом спрос на игры растет. Это позволяет инвесторам быть уверенными в своих инвестированных средствах и получать приличную прибыль. Инвестиционные планы:

Цитата: Plan 1:

Profit: 0.75% day

Investment term: 365 days

Minimum amount: 25$

Maximum amount: 500$

* Deposit is included in payments



Plan 2:

Profit: 0.86% day

Investment term: 365 days

Minimum amount: 501$

Maximum amount: 1000$

* Deposit is included in payments



Plan 3:

Profit: 1.04% day

Investment term: 365 days

Minimum amount: 1001$

Maximum amount: 3000$

* Deposit is included in payments Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, AdvCash, BitCoin, NixMoney

Реферальная программа:3% - 2% - 1%



О сервере:

IP Address 94.23.74.6 is hosted on a dedicated server

IP Location France - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh Sas

ASN France AS16276 OVH, FR (registered Feb 15, 2001)

Name Server:NS1.COVERDDOS.COM

Name Server:NS2.COVERDDOS.COM



SSL:

Valid from September 3, 2017 to September 4, 2018

Serial Number: 0b39ffa5a86180d4cb146a64a2041093

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA



ПОСМОТРЕТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ



Наш вклад:

Transaction ID:

1e0710ff-dcc3-4f8f-a4c8-7e31393c3241

Кому:

Снято: -100.00 USD

Комиссия: Без комиссии

Отправлено: 100.00 USD

