Дефолт США переносится на декабрь?

Дефолта не будет, во всяком случае не сейчас. Президент США Дональд Трамп согласовал с конгрессом временное повышение потолка госдолга - до 15 декабря.
Таким образом, угроза дефолта, по крайней мере технического, который мог состоятся в начале октября, исчезла. Рынок, конечно, отреагировал незамедлительно, и доходности казначейских векселей с погашением 5 октября резко пошли вниз.
Впрочем, пока доходности октябрьских векселей приходили в норму, доходности декабрьских бумаг начали резко расти, то есть трейдеры просто сместили свои опасения на три месяца вперед.
Но, похоже, рынок прав только наполовину. Если покупка сильно подешевевших октябрьских векселей была правильной, то продажа декабрьских - не совсем.
Напомним, что причина, по которой октябрьские векселя до настоящего момента находились под давлением, заключалась не в том, что будет достигнут потолок госдолга - это произошло еще в марте 2017 г., а в последний момент политики перенесли этот момент до сентября (теперь уже до декабря), а в том, что на начало октября приходилась так называемая X-Date - дата, когда у казначейства, наконец, заканчиваются деньги
.
Проблема в том, что предстоящее трехмесячное продление до 15 декабря также не является расширением X-Date: в течение нескольких месяцев после 15 декабря у казначейства еще будет существовать денежная подушка.
Действуют запутанные механизмы, но суть заключается в том, что Минфин США сможет привлекать средства, в том числе пополнять G-фонд, CSRDF и EFSF посредство выпуска нерыночных ценных бумаг. К тому же казначейство сможет размещать долговые бумаги, но только на необходимые цели.
В общем и целом, по расчетам экспертов, в декабре у казначейства еще будут деньги, и ведомство получит доступ к "чрезвычайным мерам", так что реальных проблем можно ждать только в начале следующего года.
Источник: investfuture.ru