morg Провожу конкурсы на MMGP

Имя: Олег Пол: Мужской Возраст: 38 Адрес: Украина, Мариуполь Инвестирую в: Другое Регистрация: 14.06.2010 Сообщений: 19,540 Благодарностей: 16,856 Записей в блоге: 54 УГ: 17 подарки награды

СЕТАМ стал первым в мире аукционов на BLOCKCHAIN и сменил название на OPENMARKET



«Переход на BlockChain - это еще один шаг к тому, чтобы сделать систему электронных торгов арестованным имуществом максимально честной и безопасной. При этом информация о торгах будет доступна всем, поэтому у граждан больше не будет причин бояться возможных манипуляций с информацией », - отметил заместитель Министра юстиции Сергей Петухов.



Он напомнил, что Минюст еще в апреле этого года подписал меморандум с компанией BitFury по переводу на новую систему аукционов сетами и реестра недвижимого имущества.



«Это технология, которой доверяет весь мир, поскольку она является одной из самых защищенных. Ее невозможно обмануть. Благодаря инновационному способу хранения и накопления данных, каждый желающий сможет проверить хронологию всех действий, совершенных во время аукциона и, что ничего не было сделано задним числом », - убежден председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко.



Президент Фонда «Восточная Европа» Виктор Лях убежден, что: «Нам как представителям общественности очень важно, чтобы государственные аукционы проводились как можно более открыто, а общественность имела больше возможностей для их контроля», - сказал он.



По словам соучредителя компании «BitFury» Валерия Вавилова, технология «BlockChain» дает возможность полностью ликвидировать любые возможности для манипулирования данными. Вместе с тем, любой из участников аукциона сможет проверить, что данные о нем были внесены в базу данных без изменений.



«На одном из следующих этапов будет введена функция проверки других участников торгов, чтобы исключить внесение данных задним числом и обеспечить стопроцентную честность аукционов», - добавил он.



Переход на блокчейн занял 3 месяца. Внедрение осуществлялось совместно с компанией BitFury, одного из лидеров рынка по работе с технологией blockchain. Используя накопленный опыт, нашими американскими партнерами был создан открытый фреймворк Exonum для реализаций блокчейн-решений.



Теперь пользователи в любой момент времени могут проверить любую ставку в каждом из аукционов в независимого «эксперта». Партнеры из Фонда Восточная Европа предоставлять независимый онлайн-сервис, который является одной из частей блокчейн сети и имеет все данные необходимые для подтверждения проверки. Все желающие смогут скопировать специальный код ставки, перейти на сайт blockchain.gov.ua и проверить достоверность данных, записанных на Blockchain.

«Данные записываются одновременно на множество устройств и хранятся там. И отключение одного из них не повлияет на целостность или доступность этих данных, - объясняет Виктор Вишнёв. - А попытка изменить информацию в одном из мест хранения не приведет к успеху. Ведь информация из первоначальной записью является на множестве других устройств, участников сети блокчейн ».



Во время презентации был проведен первый в мире аукцион блокчейни, участниками которого стали журналисты, присутствующие на мероприятии. Победитель получил футболку с подписями Сергея Петухова, Виктора Вишньова, Александр Рыженко, Валерия Вавилова, Виктора Ляха и сертификат победителя на первом блокчейн-аукционе.



В конце пресс-конференции Виктор Вишнёв заявил о ребрединг предприятия. Теперь услуги контрагентам будут предоставляться под торговой маркой «OpenMarket».



«Наша система электронных торгов быстро развилась. Доля добровольной продажи неуклонно растет. Мы продаем гостиницы и заводы, ТРЦ и корабли, бизнес-центры и земельные участки. В наших ближайших планах - использование блокчейн-аукционов на других рынках для получения доступа к торгам всех желающих граждан. Поэтому новый бренд «OpenMarket», «открытый рынок», символизирует нашу открытость, готовность к изменениям, постоянный рост. А также полную открытость нашей работы для продавцов и покупателей. «OpenMarket» - продадим все! », - пояснил Виктор Вишнёв.



Он добавил, что среди перспективных новых направлений работы аукциона открытия для населения торгов природными ресурсами, в частности углем, древесиной, зерном брендом и землей.



По материалам 6 сентября 2017 состоялась презентация первой в мире системы аукционов, использует инновационную криптографическую технологию Blockchain, которую внедрило государственное предприятие "СЕТАМ".«Переход на BlockChain - это еще один шаг к тому, чтобы сделать систему электронных торгов арестованным имуществом максимально честной и безопасной. При этом информация о торгах будет доступна всем, поэтому у граждан больше не будет причин бояться возможных манипуляций с информацией », - отметил заместитель Министра юстиции Сергей Петухов.Он напомнил, что Минюст еще в апреле этого года подписал меморандум с компанией BitFury по переводу на новую систему аукционов сетами и реестра недвижимого имущества.«Это технология, которой доверяет весь мир, поскольку она является одной из самых защищенных. Ее невозможно обмануть. Благодаря инновационному способу хранения и накопления данных, каждый желающий сможет проверить хронологию всех действий, совершенных во время аукциона и, что ничего не было сделано задним числом », - убежден председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко.Президент Фонда «Восточная Европа» Виктор Лях убежден, что: «Нам как представителям общественности очень важно, чтобы государственные аукционы проводились как можно более открыто, а общественность имела больше возможностей для их контроля», - сказал он.По словам соучредителя компании «BitFury» Валерия Вавилова, технология «BlockChain» дает возможность полностью ликвидировать любые возможности для манипулирования данными. Вместе с тем, любой из участников аукциона сможет проверить, что данные о нем были внесены в базу данных без изменений.«На одном из следующих этапов будет введена функция проверки других участников торгов, чтобы исключить внесение данных задним числом и обеспечить стопроцентную честность аукционов», - добавил он.Переход на блокчейн занял 3 месяца. Внедрение осуществлялось совместно с компанией BitFury, одного из лидеров рынка по работе с технологией blockchain. Используя накопленный опыт, нашими американскими партнерами был создан открытый фреймворк Exonum для реализаций блокчейн-решений.Теперь пользователи в любой момент времени могут проверить любую ставку в каждом из аукционов в независимого «эксперта». Партнеры из Фонда Восточная Европа предоставлять независимый онлайн-сервис, который является одной из частей блокчейн сети и имеет все данные необходимые для подтверждения проверки. Все желающие смогут скопировать специальный код ставки, перейти на сайт blockchain.gov.ua и проверить достоверность данных, записанных на Blockchain.«Данные записываются одновременно на множество устройств и хранятся там. И отключение одного из них не повлияет на целостность или доступность этих данных, - объясняет Виктор Вишнёв. - А попытка изменить информацию в одном из мест хранения не приведет к успеху. Ведь информация из первоначальной записью является на множестве других устройств, участников сети блокчейн ».Во время презентации был проведен первый в мире аукцион блокчейни, участниками которого стали журналисты, присутствующие на мероприятии. Победитель получил футболку с подписями Сергея Петухова, Виктора Вишньова, Александр Рыженко, Валерия Вавилова, Виктора Ляха и сертификат победителя на первом блокчейн-аукционе.В конце пресс-конференции Виктор Вишнёв заявил о ребрединг предприятия. Теперь услуги контрагентам будут предоставляться под торговой маркой «OpenMarket».«Наша система электронных торгов быстро развилась. Доля добровольной продажи неуклонно растет. Мы продаем гостиницы и заводы, ТРЦ и корабли, бизнес-центры и земельные участки. В наших ближайших планах - использование блокчейн-аукционов на других рынках для получения доступа к торгам всех желающих граждан. Поэтому новый бренд «OpenMarket», «открытый рынок», символизирует нашу открытость, готовность к изменениям, постоянный рост. А также полную открытость нашей работы для продавцов и покупателей. «OpenMarket» - продадим все! », - пояснил Виктор Вишнёв.Он добавил, что среди перспективных новых направлений работы аукциона открытия для населения торгов природными ресурсами, в частности углем, древесиной, зерном брендом и землей.По материалам СЕТАМ



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