[Pre-ICO] StakePool 7.09-7.10.2017



О проекте



POS Mining Co. запускает ICO, чтобы купить больше монет для участия. В отличие от майнинговых ферм POW, POS майнинг требует много монет для участия. У нас уже есть мощности, шифровальные сервера, все готово. Наш центр использует солнечную энергию, которая удовлетворяет около 45% наших потребностей в электроэнергии. Мы находимся в Южной Калифорнии и используем солнце, чтобы уменьшить потребление энергии до минимума.



С помощью ICO, мы планируем провести 2 раунда. 1-й раунд будет для текущих POS монет и мы начнем поставлять их на 1 день, чтобы держатели токенов начали зарабатывать деньги. Раунд 2 будет объявлен позднее. Раунд 2 в первую очередь необходим для закупки большего количества Эфириума и планируемой интеграции Casper и и перехода модель POS. Всем держателям токенов будет выплачиваться заработок ежемесячно в Эфириума. 25% от общего заработка будет оставляться для участия в майнинге, 10% будут использованы для покрытия расходов, связанных с деятельностью пос POS Mining Co. а остальные (65%) будет распространяться среди держателей POS токенов ежемесячно.





Информация по ICO



Старт Pre-ICO - 7 сентября.





Pre-ICO осуществляется по подписке.



Бонус на Pre-ICO - 10%.



Старт ICO - 10 октября. Окончание - 1 декабря.



Токены:



Наименование: - POS

Начальный курс - 1 ETH = 2,000 POS

Блокчейн - Ethereum



Тип токенов: ERC-20 Ethereum



Выпущено токенов: - ​50,000,000 POS в 1 раунде финансирования



Начисление дивидендов по токенам - ежемесячно в Ethereum с 4 по 8 число каждого месяца. Выплата дивидендов - 10 числа каждого месяца.





Сайт

