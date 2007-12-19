[Pre-ICO] StakePool 7.09-7.10.2017

О проекте
POS Mining Co. запускает ICO, чтобы купить больше монет для участия. В отличие от майнинговых ферм POW, POS майнинг требует много монет для участия. У нас уже есть мощности, шифровальные сервера, все готово. Наш центр использует солнечную энергию, которая удовлетворяет около 45% наших потребностей в электроэнергии. Мы находимся в Южной Калифорнии и используем солнце, чтобы уменьшить потребление энергии до минимума.
С помощью ICO, мы планируем провести 2 раунда. 1-й раунд будет для текущих POS монет и мы начнем поставлять их на 1 день, чтобы держатели токенов начали зарабатывать деньги. Раунд 2 будет объявлен позднее. Раунд 2 в первую очередь необходим для закупки большего количества Эфириума и планируемой интеграции Casper и и перехода модель POS. Всем держателям токенов будет выплачиваться заработок ежемесячно в Эфириума. 25% от общего заработка будет оставляться для участия в майнинге, 10% будут использованы для покрытия расходов, связанных с деятельностью пос POS Mining Co. а остальные (65%) будет распространяться среди держателей POS токенов ежемесячно.
Информация по ICO
Старт Pre-ICO - 7 сентября.
Pre-ICO осуществляется по подписке.
Бонус на Pre-ICO - 10%.
Старт ICO
- 10 октября. Окончание - 1 декабря.
Токены:
Наименование:
- POS
Начальный курс
- 1 ETH = 2,000 POS
Блокчейн
- Ethereum
Тип токенов:
ERC-20 Ethereum
Выпущено токенов:
- 50,000,000 POS в 1 раунде финансирования
Начисление дивидендов по токенам - ежемесячно в Ethereum с 4 по 8 число каждого месяца. Выплата дивидендов - 10 числа каждого месяца.
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