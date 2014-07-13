Индия обзавелась официальным офисом компании Ripple

В Индии открылось первое представительство компании Ripple
Компания разработавшая криптовалюту Ripple и другие решения финансового сектора рассказала о открытии нового офиса Индии который стал первым в этой стране. Офис был выбран в городе Мумбаи.
Навин Гупт назначен региональным руководителем индийского офиса. Навин является профессиональным финансистом с хорошим опытом работы. Он работал в американских компаниях HSBC, а так же Citibank. Так же по работе он успел попутешествовать в Гонконге, Тайване и Японии.
Глава СЕО Ripple поделился мыслями, что Индия является лидирующем государством в развитии цифровой экономике. Исходя из этого компания имеет широкие возможности для реализации своих решений на рынке Индии. Основными заказчиками для Ripple на первоначальном этапе станут банковские структуры.
Ripple с 2017 года подписал договор о сотрудничестве сразу с несколькими банками в Индии.
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По материалам https://forklog.com/ripple-otkryl-pervyj-ofis-v-indii/