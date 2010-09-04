AMD рассказала о будущем процессоров Ryzen

В ходе недавней выставки PAX West 2017 видеоблогер Joker взял эксклюзивное интервью у менеджера по маркетингу компании AMD Дона Волигроски. В ходе беседы представитель AMD рассказал несколько крайне интересных и неожиданных подробностей о будущих планах компании. В частности, Дон Волигроски намекнул на новое поколение процессоров Ryzen. По его словам, разрабатываемая сейчас архитектура Zen второго поколения будет не менее перспективной, чем оригинальная.
Про разработку второго поколения архитектуры Zen было известно давно — однако без каких-либо подробностей. Дон Волигроски заявил, что их приоритетная цель — повысить тактовые частоты процессоров и одновременно с этим улучшить показатель числа исполняемых за такт инструкций. Процессоры на архитектуре Zen 2 будут выполнены по 7-нм техпроцессу и ожидаются к концу следующего года. Но до них (ориентировочно — весной следующего года) появятся процессоры Pinnacle Ridge, основанные на втором поколении ядра Zeppelin.
По словам Дона Волигроски, они не собираются сидеть без дела после успешного выпуска процессоров Ryzen первого поколения. Волигроски заявил, что AMD не является «группой одного хита» и они намерены продолжать поддерживать конкуренцию в следующем году.
Каких-либо точных технических данных представитель AMD не поведал, но судя по его словам, компания сосредоточена в первую очередь на том, что волнует пользователей: удельной производительности и тактовой частоте. Они намерены выжать максимум возможного из своих будущих процессоров. Единственным конкретным уточнением от Дона было обещание о том, что новые процессоры преодолеют отметку в 4 ГГц.
Компания GlobalFoundries, являющаяся ключевым партнёром AMD, обещает, что новый 7-нм техпроцесс позволит уменьшить энергопотребление на 60% и повысить производительность на 50% в сравнении с нынешними решениями, выполненными по 14-нм техпроцессу.
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