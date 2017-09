Largo Bit Limited - largobit.biz Я не админ и админа не знаю!



Команда Largobit-это не просто команда профессионалов торговли, но и управление финансами профессионалу, который имеет многолетний работы с различными инструментами финансового рынка. Объединив общие усилия, мы создали сбалансированный и надежный механизм, который позволяет нам получить высокие дивиденды от размещения средств в наш проект на разумный риск. Для этого вам не нужно изучать тонкости торговли, следить за волатильностью рынка и порассуждать о росте или падении этой валюты. Это будет наша команда обученных и опытных трейдеров, и вам нужно только забрать проценты.



Наша организация имеет богатый опыт и знания в области предоставления профессиональных услуг в области инвестиций и доверительным управлением капитала. Каждый инвестор, который вкладывает деньги в наш проект не только имеет гарантии своих сбережений, но и якобы прибыли в зависимости от выбранного инвестиционного портфеля.



Доверяя деньги largobit, вы можете быть уверены, что ваши инвестиции хорошо работает, а не накапливаются в Вашей компании, и будут приносить вам стабильный доход долгие годы. Старт 06.09.2017



6% - 7% Daily For 24 Days







Daily ForDays

-Принимают: Perfectmoney ( верифиц. ), Bitcoin, Payeer, Advcash ( верифиц. )

-ДДОС Защита - DDoS Guard

-SSL - Comodo

-Выделенный сервер

-Домен - на 1 год

-Реф программа - 5%-2%

-Скрипт - GoldCoders

-Выплаты - Инстант



Цитата: Domain:largobit.biz

Registrar:NameCheap, Inc.

Registration Date:2017-08-23

Expiration Date:2018-08-23

Updated Date:2017-08-29

Status:clientTransferProhibited

Name Servers:ns6.ddos-guard.net

ns4.ddos-guard.net

ns3.ddos-guard.net

ns1.ddos-guard.net

ns5.ddos-guard.net

ns2.ddos-guard.net

Мой депозит!

-500.00$



Хорошего Настроения Всем 06.09.2017





