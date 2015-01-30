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Largo Bit Limited - largobit.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
HyipClub.Club
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 5,552
Благодарностей: 3,584
УГ: 20
КП: 0.446
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Largo Bit Limited - largobit.biz
Я не админ и админа не знаю!

Новый проект: Largo Bit Limited


Легенда

Цитата:

Команда Largobit-это не просто команда профессионалов торговли, но и управление финансами профессионалу, который имеет многолетний работы с различными инструментами финансового рынка. Объединив общие усилия, мы создали сбалансированный и надежный механизм, который позволяет нам получить высокие дивиденды от размещения средств в наш проект на разумный риск. Для этого вам не нужно изучать тонкости торговли, следить за волатильностью рынка и порассуждать о росте или падении этой валюты. Это будет наша команда обученных и опытных трейдеров, и вам нужно только забрать проценты.

Наша организация имеет богатый опыт и знания в области предоставления профессиональных услуг в области инвестиций и доверительным управлением капитала. Каждый инвестор, который вкладывает деньги в наш проект не только имеет гарантии своих сбережений, но и якобы прибыли в зависимости от выбранного инвестиционного портфеля.

Доверяя деньги largobit, вы можете быть уверены, что ваши инвестиции хорошо работает, а не накапливаются в Вашей компании, и будут приносить вам стабильный доход долгие годы.
Старт 06.09.2017

Планы

6%-7% Daily For 24 Days




-Принимают: Perfectmoney (верифиц.), Bitcoin, Payeer, Advcash (верифиц.)
-ДДОС Защита - DDoS Guard
-SSL - Comodo
-Выделенный сервер
-Домен - на 1 год
-Реф программа - 5%-2%
-Скрипт - GoldCoders
-Выплаты - Инстант

Whois

Цитата:
Domain:largobit.biz
Registrar:NameCheap, Inc.
Registration Date:2017-08-23
Expiration Date:2018-08-23
Updated Date:2017-08-29
Status:clientTransferProhibited
Name Servers:ns6.ddos-guard.net
ns4.ddos-guard.net
ns3.ddos-guard.net
ns1.ddos-guard.net
ns5.ddos-guard.net
ns2.ddos-guard.net

Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
largobit.biz - Licensed

Мой депозит!

-500.00$


Хорошего Настроения Всем
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$ROLEX$ на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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