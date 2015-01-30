Largo Bit Limited - largobit.biz

Команда Largobit-это не просто команда профессионалов торговли, но и управление финансами профессионалу, который имеет многолетний работы с различными инструментами финансового рынка. Объединив общие усилия, мы создали сбалансированный и надежный механизм, который позволяет нам получить высокие дивиденды от размещения средств в наш проект на разумный риск. Для этого вам не нужно изучать тонкости торговли, следить за волатильностью рынка и порассуждать о росте или падении этой валюты. Это будет наша команда обученных и опытных трейдеров, и вам нужно только забрать проценты.
Наша организация имеет богатый опыт и знания в области предоставления профессиональных услуг в области инвестиций и доверительным управлением капитала. Каждый инвестор, который вкладывает деньги в наш проект не только имеет гарантии своих сбережений, но и якобы прибыли в зависимости от выбранного инвестиционного портфеля.
Доверяя деньги largobit, вы можете быть уверены, что ваши инвестиции хорошо работает, а не накапливаются в Вашей компании, и будут приносить вам стабильный доход долгие годы.
Старт 06.09.2017
Планы
6%-7% Daily For 24 Days
-Принимают: Perfectmoney (верифиц.), Bitcoin, Payeer, Advcash (верифиц.)
-ДДОС Защита - DDoS Guard
-SSL - Comodo
-Выделенный сервер
-Домен - на 1 год
-Реф программа - 5%-2%
-Скрипт - GoldCoders
-Выплаты - Инстант
Whois
Цитата:
Domain:largobit.biz
Registrar:NameCheap, Inc.
Registration Date:2017-08-23
Expiration Date:2018-08-23
Updated Date:2017-08-29
Status:clientTransferProhibited
Name Servers:ns6.ddos-guard.net
ns4.ddos-guard.net
ns3.ddos-guard.net
ns1.ddos-guard.net
ns5.ddos-guard.net
ns2.ddos-guard.net