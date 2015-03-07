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Новый вирус TrickBot будет воровать криптовалюту пользователей биржи Coinbase

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Новый вирус TrickBot будет воровать криптовалюту пользователей биржи Coinbase


Троянская программа TrickBot нацелена на фишинг пользователей криптобиржи Coinbase

Пользователям кошелька криптовалют платформы Coinbase нужно быть предельно осторожными. Компания BleepingComputer сообщила об обнаружении нового вирусного ПО TrickBot, который расширил сферу деятельности с банковской сферы до криптовалютных кошельков.

Обнаружили и сообщили о нахождении нового вируса команда Forcepoint. Вирус TrickBot создает фишинговую копию страницы авторизации на платформу Coinbase. По сколько пользователь вводит данные на чужой странице, все его пароли и логины переходят в руки злоумышленников. После получения данных хакеры переводят все средства на свои личные криптовалютные кошельки.

Первый штамп этого вируса появился в прошлом году, однако применялся он в банковской сфере. И фишинг применялся хакерами для авторизации в онлайн банкинг.

В этом году вирус подкорректировали под PayPal и нескольких платежных систем. Уже на днях стало известно, что вирус уже подготовлен и функционирует с криптовалютными сервисами.

Уникальность: 100.00%
Перевод специально для mmgp.ru
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Метки
биткоин, криптовалюта, хакеры
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