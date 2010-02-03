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Re: Спортивная аналитика
Гандбол. Европа: СЕГА Лига
20:00. Целе (Словения) – Мешков Брест (Беларусь) – п1 – 1.95
10 августа эти же команды играли товарняк и выиграли Беларусы. Почему же выбор пал на Словенцев?
У Белорусской команды серьезные потери:
1. Не заявлен лучший игрок 1 тура - К.Игропуло - это надежное исполнение пенальти + один из лучших бомбардиров команды в данном составе (5 мячей забил из 6 бросков и 2 пенальти из 2)
2. Д.Рутенко не будет также, а он в товарняке забил 4 мяча
Оправятся ли брестчане от таких потерь ? Не думаю.
В SEHA-лиге «Целе» победно стартовал выездным матчем против «Горенье» - 25:22.
А в минувшие выходные команда триумфально взяла разбег в новый сезон и на внутренней арене, выиграв у «Марибора» Суперкубок Словении 32:25
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Баскетбол. Мужчины. Чемпионат Европы 2017. Финляндия-Израиль-Румыния-Турция.
14:45 Словения – Франция – фора 1 (+8) – 1.54
Словения бодро вышагивает без потерь по турнирной дистанции, одержав последовательные победы над Польшей, Финляндией, Грецией и Исландией. Очень сильную игру показывает представитель НБА и многолетний лидер команды Горан Драгич. Наконец-то разыгрались Лука Дончич и Энтони Рэндольф. На текущий момент Словенцам нужна пятая подряд победа для закрепления своего статуса лучшей команды группы А.
Поражение Франции в стартовом матче против хозяев чемпионата Финляндии (84:86, ОТ) можно объяснить невнимательностью. Команда вела в счете большую часть матча, но позволила финнам свести матч в овертайм, а затем и вырвать победу. Далее на обиде Франция добыла последовательные победы в последних матчах над Грецией (87:95), Исландией и Польшей (75:78). Но добывают они премущество с огромным скрипом.
В связи с этим планируется серьезная борьба за 1-ое место в группе и плюсовая фора на здорово разыгравшуюся Словению выглядит вполне неплохо.
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Футбол. Кубок Испании. 2-й раунд.
21:00 Ла Ойя Лорка – Кордоба – фора 1 (0) - 1.88
На пресс-конференции тренера Лорки было заявлено: «Команда хочет придать кубку серьезный вес, играть основным составом».
Кордоба, в свою очередь, не включила в заявку 6-х игроков из стартовых 11 из матча прошлого тура, а включила в заявку 4 игрока из дубля. Кроме того, у Лорки был на один день отдыха больше чем у Кордобы. Также не стоит забывать, что для Кордобы это какой-никакой, а все-таки выезд.