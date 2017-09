onliner-76 Топ Мастер

Best Traders - besttraders.biz



Я не админ и не владелец проекта.



Дата открытия 5.09.2017



Описание(онлайн-перевод):

Цитата: В течение последних нескольких лет торговля на рынке Форекс закрепилась в нашей жизни. Best Traders Team Limited занимается бизнесом, основы которого он тщательно изучил и четко понимает. Много опыта экспериментов и практического использования новых методов и инструментов для прибыльной торговли, появления биткойнов как новой валютной пары - выделяет компанию и делает ее максимально конкурентоспособной. С момента, когда компания решила развивать направление доверительного управления, она вступила в новый этап. Мультивалютный рынок становится все более популярным среди инвесторов во всем мире. В отличие от многих других компаний, которые предлагают инвестиционные услуги, Best Traders Team Limited действительно зарабатывает деньги.



Британская компания Best Traders Team Limited профессионально участвует в мультивалютной торговле на рынке Forex с 2010 года и торгует криптовалютами с 2015 года. Команда финансовых специалистов компании пытается объединить совершенно разные и инновационные торговые инструменты, чтобы максимизировать прибыль в соответствии с требованиями растущего рынка , или в случае негативных тенденций. Основная задача, стоящая перед трейдерами, - обеспечить эффективную безопасность вложенных активов, которая позволяет Best Traders Team Limited предлагать своим клиентам выгодное, прибыльное и ультрабезопасное сотрудничество в рамках программы управления активами. Инвест-планы:

Цитата: 122% через день

min deposit: $10

max deposit: $250000



242% через 9 дней

min deposit: $10

max deposit: $150000



1715% через 40 дней

min deposit: $50

max deposit: $50000



VIP1: 290% через 5 дней

min deposit: $5000

max deposit: $15000



VIP2: 600% через 8 дней

min deposit: $3500

max deposit: $10000



VIP3: 1250% через 12 дней

min deposit: $2500

max deposit: $7500



VIP4: 2100% через 18 дней

min deposit: $2000

max deposit: $5000



VIP5: 3250% через 25 дней

min deposit: $1500

max deposit: $2500



> Реферальная комиссия 5%

> Лицензионный скрипт GoldCoders

> SSL шифрование Comodo

> DDOS защита Ddos-Guard

> Выплаты 7 дней в неделю



Ознакомиться с проектом ==>>





Вклад:



