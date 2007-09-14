Best Traders - besttraders.biz

Я не админ и не владелец проекта.
Дата открытия 5.09.2017
Описание
(онлайн-перевод):
Инвест-планы:
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В течение последних нескольких лет торговля на рынке Форекс закрепилась в нашей жизни. Best Traders Team Limited занимается бизнесом, основы которого он тщательно изучил и четко понимает. Много опыта экспериментов и практического использования новых методов и инструментов для прибыльной торговли, появления биткойнов как новой валютной пары - выделяет компанию и делает ее максимально конкурентоспособной. С момента, когда компания решила развивать направление доверительного управления, она вступила в новый этап. Мультивалютный рынок становится все более популярным среди инвесторов во всем мире. В отличие от многих других компаний, которые предлагают инвестиционные услуги, Best Traders Team Limited действительно зарабатывает деньги.
Британская компания Best Traders Team Limited профессионально участвует в мультивалютной торговле на рынке Forex с 2010 года и торгует криптовалютами с 2015 года. Команда финансовых специалистов компании пытается объединить совершенно разные и инновационные торговые инструменты, чтобы максимизировать прибыль в соответствии с требованиями растущего рынка , или в случае негативных тенденций. Основная задача, стоящая перед трейдерами, - обеспечить эффективную безопасность вложенных активов, которая позволяет Best Traders Team Limited предлагать своим клиентам выгодное, прибыльное и ультрабезопасное сотрудничество в рамках программы управления активами.
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122% через день
min deposit: $10
max deposit: $250000
242% через 9 дней
min deposit: $10
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1715% через 40 дней
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VIP1: 290% через 5 дней
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VIP2: 600% через 8 дней
min deposit: $3500
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VIP3: 1250% через 12 дней
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VIP4: 2100% через 18 дней
min deposit: $2000
max deposit: $5000
VIP5: 3250% через 25 дней
min deposit: $1500
max deposit: $2500
> Принимает Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Litecoin
> Реферальная комиссия 5%
> Лицензионный скрипт GoldCoders
> SSL шифрование Comodo
> DDOS защита Ddos-Guard
> Выплаты 7 дней в неделю
Ознакомиться с проектом ==>>
Вклад:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1136717->U14279226. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to BestTraders.Biz User hyipsinfo.. Date: 22:16 05.09.17. Batch: 187358621.