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Best Traders - besttraders.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 01:10
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 28,052
Благодарностей: 2,273
УГ: 0
КП: 0.172
награды Волшебный горшочек 
Best Traders - besttraders.biz


Я не админ и не владелец проекта.

Дата открытия 5.09.2017

Описание(онлайн-перевод):
Цитата:
В течение последних нескольких лет торговля на рынке Форекс закрепилась в нашей жизни. Best Traders Team Limited занимается бизнесом, основы которого он тщательно изучил и четко понимает. Много опыта экспериментов и практического использования новых методов и инструментов для прибыльной торговли, появления биткойнов как новой валютной пары - выделяет компанию и делает ее максимально конкурентоспособной. С момента, когда компания решила развивать направление доверительного управления, она вступила в новый этап. Мультивалютный рынок становится все более популярным среди инвесторов во всем мире. В отличие от многих других компаний, которые предлагают инвестиционные услуги, Best Traders Team Limited действительно зарабатывает деньги.

Британская компания Best Traders Team Limited профессионально участвует в мультивалютной торговле на рынке Forex с 2010 года и торгует криптовалютами с 2015 года. Команда финансовых специалистов компании пытается объединить совершенно разные и инновационные торговые инструменты, чтобы максимизировать прибыль в соответствии с требованиями растущего рынка , или в случае негативных тенденций. Основная задача, стоящая перед трейдерами, - обеспечить эффективную безопасность вложенных активов, которая позволяет Best Traders Team Limited предлагать своим клиентам выгодное, прибыльное и ультрабезопасное сотрудничество в рамках программы управления активами.
Инвест-планы:
Цитата:
122% через день
min deposit: $10
max deposit: $250000

242% через 9 дней
min deposit: $10
max deposit: $150000

1715% через 40 дней
min deposit: $50
max deposit: $50000

VIP1: 290% через 5 дней
min deposit: $5000
max deposit: $15000

VIP2: 600% через 8 дней
min deposit: $3500
max deposit: $10000

VIP3: 1250% через 12 дней
min deposit: $2500
max deposit: $7500

VIP4: 2100% через 18 дней
min deposit: $2000
max deposit: $5000

VIP5: 3250% через 25 дней
min deposit: $1500
max deposit: $2500
> Принимает Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Litecoin
> Реферальная комиссия 5%
> Лицензионный скрипт GoldCoders
> SSL шифрование Comodo
> DDOS защита Ddos-Guard
> Выплаты 7 дней в неделю

Ознакомиться с проектом ==>>


Вклад:

The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1136717->U14279226. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to BestTraders.Biz User hyipsinfo.. Date: 22:16 05.09.17. Batch: 187358621.
__________________
>>> HYIPsInfo.com <<< - HYIP монитор - высокий процент возврата рефских!
onliner-76 на форуме  
Старый Сегодня, 01:18
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.09.2007
Сообщений: 92,554
Благодарностей: 6,469
УГ: 20
КП: 0.029
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Best Traders - besttraders.biz
Участвуем:

Цитата:
Processor : Perfectmoney
Date : 2017-09-05 22:20
From/To Account : U14279226
Amount : -100.50
Currency : USD
Batch : 187358845
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to BestTraders.Biz .
__________________
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Старый Сегодня, 01:27
#3
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 72,867
Благодарностей: 4,959
Записей в блоге: 3
УГ: 37
КП: 0.136
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Best Traders - besttraders.biz


депозит:

05.09.17 22:14 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U14279226 from U1294xxx. Batch: 187358476. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to besttraders.biz User all-hyips.info.
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Старый Сегодня, 01:28
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 555
Благодарностей: 146
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Best Traders - besttraders.biz
Развернутые планы:

Цитата:

122% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Level 1 $10.00 - $5000.00 102.50
Level 2 $5001.00 - $25000.00 109.00
Level 3 $25001.00 - $250000.00 122.00

Calculate your profit >>


242% After 9 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Level 1 $10.00 - $5000.00 132.00
Level 2 $5001.00 - $25000.00 191.00
Level 3 $25001.00 - $150000.00 242.00

Calculate your profit >>


1715% After 40 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Level 1 $50.00 - $5000.00 452.00
Level 2 $5001.00 - $50000.00 1715.00

Calculate your profit >>


VIP1: 290% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP1 $5000.00 - $15000.00 290.00

Calculate your profit >>


VIP2: 600% After 8 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP2 $3500.00 - $10000.00 600.00

Calculate your profit >>


VIP3: 1250% After 12 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP3 $2500.00 - $7500.00 1250.00

Calculate your profit >>


VIP4: 2100% After 18 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
VIP4 $2000.00 - $5000.00 2100.00

Calculate your profit >>


Vip5: 3250% After 25 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Vip5 $1500.00 - $2500.00 3250.00
Моны гребет сразу и стату накрутил. Куда спешим админ?
Nadus на форуме  
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