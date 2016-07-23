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ITechnology - itechnology.pw

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
HyipCoins.top
Премиум
 
Аватар Ernatka
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.07.2016
Сообщений: 374
Благодарностей: 32
УГ: 6
КП: 0.000
ITechnology - itechnology.pw
Я не админ и не владелец проекта!!!
Тема создана с целью ознакомления и не является призывом к действию.
Вся информация взята с сайта проекта.


Партизан: ITechnology
Старт проекта: 03.09.2017
Язык: EN

Легенда
Цитата:
Our program is intended for people willing to achieve their financial freedom but unable to do so because they're not financial experts.
ITechnology is a long term high yield private loan program, backed up by Forex market trading and investing in various funds and activities. Profits from these investments are used to enhance our program and increase its stability for the long term.
Легенда (гугл переводчик):
Цитата:
Наша программа предназначена для людей , желающих достичь их финансовой свободы , но не могут этого сделать , потому что они не финансовые эксперты.
ITechnology является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Инвестиционный план:
Цитата:
2,0% в день в течение 20 дней + возврат депа
Минимальный вклад - 10$
Максимальный вклад-500 $
Принимает: Perfect Money
Тип выплат: Ручные, в течении 12ти бизнес часов
Реф программа: 3%

Тех.данные:



Мой вклад
Цитата:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U14029778->U15662121. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to ITechnology User HyipCoins.. Date: 18:58 05.09.17. Batch: 187342363.
Ernatka на форуме  
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Метки
депозит, инвестиционный проект, партизаны, план, платежная система
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