Ernatka HyipCoins.top



Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 23.07.2016 Сообщений: 374 Благодарностей: 32 УГ: 6 КП: 0.000

ITechnology - itechnology.pw Я не админ и не владелец проекта!!!

Тема создана с целью ознакомления и не является призывом к действию.

Вся информация взята с сайта проекта.



Партизан: ITechnology

Старт проекта: 03.09.2017

Язык: EN



Легенда

Цитата: Our program is intended for people willing to achieve their financial freedom but unable to do so because they're not financial experts.

ITechnology is a long term high yield private loan program, backed up by Forex market trading and investing in various funds and activities. Profits from these investments are used to enhance our program and increase its stability for the long term. Легенда (гугл переводчик):

Цитата: Наша программа предназначена для людей , желающих достичь их финансовой свободы , но не могут этого сделать , потому что они не финансовые эксперты.

ITechnology является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе. Инвестиционный план:

Цитата: 2,0% в день в течение 20 дней + возврат депа

Минимальный вклад - 10$

Максимальный вклад-500 $ Принимает: Perfect Money

Тип выплат: Ручные , в течении 12ти бизнес часов

Реф программа: 3%



Тех.данные:





Посмотреть и зарегистрироваться

Мой вклад

Цитата: The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U14029778->U15662121. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to ITechnology User HyipCoins.. Date: 18:58 05.09.17. Batch: 187342363. (гугл переводчик):