ITechnology - itechnology.pw

Our program is intended for people willing to achieve their financial freedom but unable to do so because they're not financial experts.
ITechnology is a long term high yield private loan program, backed up by Forex market trading and investing in various funds and activities. Profits from these investments are used to enhance our program and increase its stability for the long term.
Легенда (гугл переводчик):
Цитата:
Наша программа предназначена для людей , желающих достичь их финансовой свободы , но не могут этого сделать , потому что они не финансовые эксперты.
ITechnology является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Инвестиционный план:
Цитата:
2,0% в день в течение 20 дней + возврат депа
Минимальный вклад - 10$
Максимальный вклад-500 $
Принимает:Perfect Money Тип выплат:Ручные, в течении 12ти бизнес часов Реф программа:3%