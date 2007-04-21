tigr Топ Мастер

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Как я покупал биткойны на $10 тысяч – личный опыт Трейдер и управляющий криптофондом Александр Бояринцев решил провести социальный эксперимент: он задумал вложить в криптовалюты $10 тысяч для покупки альткойнов, участия в ICO и иных способах заработка в криптомире. Результаты его трудов будут фиксироваться в колонках, подготовленных специально для FO.







Первая колонка была взята из Facebook автора с незначительной редактурой



Риск вложений я принял – 50-70%. Подведу итоги через 1 месяц, подробно опишу сделки и расскажу, какой профит получился.



Сразу замечу: поскольку сумма у меня была немалая, поначалу не захотел связываться с онлайн-обменниками (вдруг кинут). Поэтому решил потестить, как в Москве купить за достаточно большой «налик» криптовалюту, и вот мое мнение. Абсолютно непонятные типы, мошенники и «мозготрахи» на 80%.



Так, обратился к «старым» знакомым, на вид они внушали доверие и слабоумия не наблюдалось, но все произошло ровно наоборот. Сначала у них «забухал», с их слов, трейдер, потом «формировали пул», все это растянулось до вечера. В 8 часов вечера мне позвонили и сказали, что я получил бонус, и на следующий день мне отдадут биток по себестоимости (обычно комиссия за покупку составляет от 2 до 5%).



На следующий день утром мне позвонили и пригласили в обед, заверив, что сегодня 100%, но в обед эти «знакомые» перестали брать трубки… В голову стали приходить сцены из кинофильмов с оргиями проститутками и кокаином, серьезные ребята, если зарабатывают один ярд баксов за одну сделку, так и отмечают подобающе, поэтому им тут не до продажи каких-то трех биткойнов! Я понял, что это дело бесперспективное и ждать их нет никакого смысла, по-любому у них наготове private jet в Домодедово и яхта в Монако.



Мне пришла мысль купить битков по объявлению, мужчина я взрослый и могу за себя постоять, если что. Благо – больших трудов найти данную рекламу нет, ей пестрит любой специализированный телеграмм-чат. По указанному адресу меня встретили два студента почему-то немного испуганного вида. Не считаю себя из особо робкого десятка, да и сумма не сильно значительная, к тому же я решил довести этот эксперимент до конца, поэтому все же пошел к ним в «офис».



Там нас встретил молодой человек весьма неформальной наружности – татуировки и другая атрибутика указывали на этот факт. Ну и, конечно же, биткойнов у него не оказалось, и он стал звонить и писать еще каким-то там знакомым, попытки были серьезные и мозговая деятельность велась очень бурно – с матом и высказыванием других не менее эмоциональных слов, и мне даже местами хотелось ему верить.



Но все изменилось в один момент, и я уже, честно говоря, приготовился к поединку с пятью парнями, после того как пришли еще два человека совсем не дружелюбной наружности. Но это оказались всего лишь очередные покупатели.



Я почувствовал, что жизнь все-таки налаживается и убивать меня за три битка здесь не будут. Через пять минут мне сообщили: «Битки есть! Но нужно ехать на другой конец Москвы».



«Видимо, трупы удобнее закапывать за территорией МКАДа», – подумал я и медленно направился к выходу, думая про себя, насколько еще опасен этот рынок.



P.S. В итоге поехал менять баксы на рубли, чтобы потом конвертировать их в биткойн через онлайн-сервис.





продолжение следует Первая колонка была взята из Facebook автора с незначительной редактуройРиск вложений я принял – 50-70%. Подведу итоги через 1 месяц, подробно опишу сделки и расскажу, какой профит получился.Сразу замечу: поскольку сумма у меня была немалая, поначалу не захотел связываться с онлайн-обменниками (вдруг кинут). Поэтому решил потестить, как в Москве купить за достаточно большой «налик» криптовалюту, и вот мое мнение. Абсолютно непонятные типы, мошенники и «мозготрахи» на 80%.Так, обратился к «старым» знакомым, на вид они внушали доверие и слабоумия не наблюдалось, но все произошло ровно наоборот. Сначала у них «забухал», с их слов, трейдер, потом «формировали пул», все это растянулось до вечера. В 8 часов вечера мне позвонили и сказали, что я получил бонус, и на следующий день мне отдадут биток по себестоимости (обычно комиссия за покупку составляет от 2 до 5%).На следующий день утром мне позвонили и пригласили в обед, заверив, что сегодня 100%, но в обед эти «знакомые» перестали брать трубки… В голову стали приходить сцены из кинофильмов с оргиями проститутками и кокаином, серьезные ребята, если зарабатывают один ярд баксов за одну сделку, так и отмечают подобающе, поэтому им тут не до продажи каких-то трех биткойнов! Я понял, что это дело бесперспективное и ждать их нет никакого смысла, по-любому у них наготове private jet в Домодедово и яхта в Монако.Мне пришла мысль купить битков по объявлению, мужчина я взрослый и могу за себя постоять, если что. Благо – больших трудов найти данную рекламу нет, ей пестрит любой специализированный телеграмм-чат. По указанному адресу меня встретили два студента почему-то немного испуганного вида. Не считаю себя из особо робкого десятка, да и сумма не сильно значительная, к тому же я решил довести этот эксперимент до конца, поэтому все же пошел к ним в «офис».Там нас встретил молодой человек весьма неформальной наружности – татуировки и другая атрибутика указывали на этот факт. Ну и, конечно же, биткойнов у него не оказалось, и он стал звонить и писать еще каким-то там знакомым, попытки были серьезные и мозговая деятельность велась очень бурно – с матом и высказыванием других не менее эмоциональных слов, и мне даже местами хотелось ему верить.Но все изменилось в один момент, и я уже, честно говоря, приготовился к поединку с пятью парнями, после того как пришли еще два человека совсем не дружелюбной наружности. Но это оказались всего лишь очередные покупатели.Я почувствовал, что жизнь все-таки налаживается и убивать меня за три битка здесь не будут. Через пять минут мне сообщили: «Битки есть! Но нужно ехать на другой конец Москвы».«Видимо, трупы удобнее закапывать за территорией МКАДа», – подумал я и медленно направился к выходу, думая про себя, насколько еще опасен этот рынок.P.S. В итоге поехал менять баксы на рубли, чтобы потом конвертировать их в биткойн через онлайн-сервис.

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