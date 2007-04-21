Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,492 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как я покупал биткойны на $10 тысяч – личный опыт

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:35
#1
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 22,979
Благодарностей: 10,735
УГ: 108
КП: 0.099
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Как я покупал биткойны на $10 тысяч – личный опыт
Трейдер и управляющий криптофондом Александр Бояринцев решил провести социальный эксперимент: он задумал вложить в криптовалюты $10 тысяч для покупки альткойнов, участия в ICO и иных способах заработка в криптомире. Результаты его трудов будут фиксироваться в колонках, подготовленных специально для FO.



Первая колонка была взята из Facebook автора с незначительной редактурой

Риск вложений я принял – 50-70%. Подведу итоги через 1 месяц, подробно опишу сделки и расскажу, какой профит получился.

Сразу замечу: поскольку сумма у меня была немалая, поначалу не захотел связываться с онлайн-обменниками (вдруг кинут). Поэтому решил потестить, как в Москве купить за достаточно большой «налик» криптовалюту, и вот мое мнение. Абсолютно непонятные типы, мошенники и «мозготрахи» на 80%.

Так, обратился к «старым» знакомым, на вид они внушали доверие и слабоумия не наблюдалось, но все произошло ровно наоборот. Сначала у них «забухал», с их слов, трейдер, потом «формировали пул», все это растянулось до вечера. В 8 часов вечера мне позвонили и сказали, что я получил бонус, и на следующий день мне отдадут биток по себестоимости (обычно комиссия за покупку составляет от 2 до 5%).

На следующий день утром мне позвонили и пригласили в обед, заверив, что сегодня 100%, но в обед эти «знакомые» перестали брать трубки… В голову стали приходить сцены из кинофильмов с оргиями проститутками и кокаином, серьезные ребята, если зарабатывают один ярд баксов за одну сделку, так и отмечают подобающе, поэтому им тут не до продажи каких-то трех биткойнов! Я понял, что это дело бесперспективное и ждать их нет никакого смысла, по-любому у них наготове private jet в Домодедово и яхта в Монако.

Мне пришла мысль купить битков по объявлению, мужчина я взрослый и могу за себя постоять, если что. Благо – больших трудов найти данную рекламу нет, ей пестрит любой специализированный телеграмм-чат. По указанному адресу меня встретили два студента почему-то немного испуганного вида. Не считаю себя из особо робкого десятка, да и сумма не сильно значительная, к тому же я решил довести этот эксперимент до конца, поэтому все же пошел к ним в «офис».

Там нас встретил молодой человек весьма неформальной наружности – татуировки и другая атрибутика указывали на этот факт. Ну и, конечно же, биткойнов у него не оказалось, и он стал звонить и писать еще каким-то там знакомым, попытки были серьезные и мозговая деятельность велась очень бурно – с матом и высказыванием других не менее эмоциональных слов, и мне даже местами хотелось ему верить.

Но все изменилось в один момент, и я уже, честно говоря, приготовился к поединку с пятью парнями, после того как пришли еще два человека совсем не дружелюбной наружности. Но это оказались всего лишь очередные покупатели.

Я почувствовал, что жизнь все-таки налаживается и убивать меня за три битка здесь не будут. Через пять минут мне сообщили: «Битки есть! Но нужно ехать на другой конец Москвы».

«Видимо, трупы удобнее закапывать за территорией МКАДа», – подумал я и медленно направился к выходу, думая про себя, насколько еще опасен этот рынок.

P.S. В итоге поехал менять баксы на рубли, чтобы потом конвертировать их в биткойн через онлайн-сервис.


продолжение следует
__________________
А вы знаете про супер заработки?
NewHyip.com - авторский блог про хайпы!
HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club
tigr на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продам личный (все игры покупал в магазине) steam-аккаунт (4 игры внутри) Pridem Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 6 26.11.2014 00:29
Личный опыт на Forex ХЫШНИК Forex: общий форум 293 30.08.2011 19:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Россия примет решение об ответных санкциях
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Обновлённые Microsoft Surface Pro 4 и Surface Book представят в этом месяце
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар sergeyich
Ищу инвестора на автотехнику
От sergeyich в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватара нет
Invest 4 Real - Invest4real.net
От Mrbvdpt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Симулятор советских игр
От Screb в разделе «Игры»
Аватара нет
Яценюк предложил сажать в тюрьму за долги ЖКХ
От investHYIPmonitor в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
421,492
Тем
487,617
Сообщений
12,126,251

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube