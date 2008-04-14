KryptoZoneMiningLimited - Kryptozone.biz

Планы nvestment5% - 7% ежедневно в течение 25 дней
Минимальный вклад $20
Рефские до 3 уровня: 6% - 1% -1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от GeniusGuard
Перевод с Google:
Цитата:
Финансовый тандем с Krypto Zone Mining Limited
Cryptocurrency изменила отношение людей к финансовым транзакциям. В современном мире у нас есть мощный платежный инструмент и легко оплачивать товары и услуги онлайн благодаря биткойну. Однако это не все преимущества криптовалютности, и Krypto Zone Mining Limited готова помочь вам раскрыть свой потенциал в рамках своей инвестиционной программы. Если вы уже являетесь пользователем Bitcoin, пришло время заработать! В течение довольно долгого времени компания участвует в разработке выгодных стратегий добычи трех самых популярных криптотермий: Биткойн, Эфириум и Литекоин. Среди особенностей компании отличное географическое расположение можно отличить - наши горнодобывающие фермы расположены на севере Ирландии - команда первоклассных экспертов в области разработки аппаратного и программного обеспечения.
Инвестиционные планы:
Цитата:
5% ежедневно в течение 25 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 20,00 - $ 50000,00 5,00
6% ежедневно в течение 25 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 250,00 - $ 50000,00 6,00
7% ежедневно в течение 25 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 500,00 - $ 50000,00 7,00
The amount of 120 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1991047->U16904656.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Krypto Zone Mining Limited User naale..
Date: 18:22 05.09.17.
Batch: 187338776.