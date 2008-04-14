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KryptoZoneMiningLimited - Kryptozone.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:25
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,731
Благодарностей: 2,959
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
KryptoZoneMiningLimited - Kryptozone.biz
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney,AdvCash

Новый проект: Krypto Zone Mining Limited

Планы nvestment 5% - 7% ежедневно в течение 25 дней

Минимальный вклад $20

Рефские до 3 уровня: 6% - 1% -1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

Цитата:
Финансовый тандем с Krypto Zone Mining Limited

Cryptocurrency изменила отношение людей к финансовым транзакциям. В современном мире у нас есть мощный платежный инструмент и легко оплачивать товары и услуги онлайн благодаря биткойну. Однако это не все преимущества криптовалютности, и Krypto Zone Mining Limited готова помочь вам раскрыть свой потенциал в рамках своей инвестиционной программы. Если вы уже являетесь пользователем Bitcoin, пришло время заработать! В течение довольно долгого времени компания участвует в разработке выгодных стратегий добычи трех самых популярных криптотермий: Биткойн, Эфириум и Литекоин. Среди особенностей компании отличное географическое расположение можно отличить - наши горнодобывающие фермы расположены на севере Ирландии - команда первоклассных экспертов в области разработки аппаратного и программного обеспечения.
Инвестиционные планы:

Цитата:
5% ежедневно в течение 25 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 20,00 - $ 50000,00 5,00


6% ежедневно в течение 25 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 250,00 - $ 50000,00 6,00


7% ежедневно в течение 25 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 500,00 - $ 50000,00 7,00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
The amount of 120 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1991047->U16904656.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Krypto Zone Mining Limited User naale..
Date: 18:22 05.09.17.
Batch: 187338776.
__________________
www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 22:19
#2
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 13,610
Благодарностей: 6,324
УГ: 212
КП: 0.388
подарки
Re: KryptoZoneMiningLimited - Kryptozone.biz
ОчереДНОй гигант криптовик на РМе Нет хайпика печальнее на свете, чем крипто на РМе
__________________
COINTOWER LTD - 10% в день
Musya Rich на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:33
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