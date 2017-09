Naale Премиум



KryptoZoneMiningLimited - Kryptozone.biz Я не админ !







Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney,AdvCash



Новый проект: Krypto Zone Mining Limited



Планы nvestment 5% - 7% ежедневно в течение 25 дней



Минимальный вклад $20



Рефские до 3 уровня: 6% - 1% -1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от GeniusGuard



Перевод с Google:



Цитата: Финансовый тандем с Krypto Zone Mining Limited



Cryptocurrency изменила отношение людей к финансовым транзакциям. В современном мире у нас есть мощный платежный инструмент и легко оплачивать товары и услуги онлайн благодаря биткойну. Однако это не все преимущества криптовалютности, и Krypto Zone Mining Limited готова помочь вам раскрыть свой потенциал в рамках своей инвестиционной программы. Если вы уже являетесь пользователем Bitcoin, пришло время заработать! В течение довольно долгого времени компания участвует в разработке выгодных стратегий добычи трех самых популярных криптотермий: Биткойн, Эфириум и Литекоин. Среди особенностей компании отличное географическое расположение можно отличить - наши горнодобывающие фермы расположены на севере Ирландии - команда первоклассных экспертов в области разработки аппаратного и программного обеспечения. Инвестиционные планы:



Цитата: 5% ежедневно в течение 25 дней

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 20,00 - $ 50000,00 5,00





6% ежедневно в течение 25 дней

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 250,00 - $ 50000,00 6,00





7% ежедневно в течение 25 дней

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 500,00 - $ 50000,00 7,00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: The amount of 120 USD has been withdrawn from your account.

Accounts: U1991047->U16904656.

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Krypto Zone Mining Limited User naale..

Date: 18:22 05.09.17.

