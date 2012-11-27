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Nasdaq приобретет аналитическую компанию eVestment за $705 млн.

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Nasdaq приобретет аналитическую компанию eVestment за $705 млн.

Nasdaq объявила о планах по приобретению eVestment, платформы данных и аналитики для инвестиционной отрасли. Сделка оценивается в 705 миллионов долларов.

Основанная в 2000 году, компания eVestment предлагает ряд подписных облачных сервисов, направленных на то, чтобы помочь институциональным инвесторам выявлять тенденции, отслеживать лучших инвестиционных менеджеров и преуспеть в мире инвестиций. Компания имеет более 2000 клиентов и, по ее словам, услугами пользуются 92% топ-менеджеров по управлению активами, 76% ведущих консалтинговых фирм и 80% из 20 лучших пенсионных фондов.


Любая сделка одной из крупнейших мировых бирж имеет резонанс и Nasdaq за последние годы сделал несколько приобретений. В их числе частная торговая платформа SecondMarket в 2015 году, а всего лишь два месяца назад был приобретен лондонский стартап Sybentix, работающий в области внедрения искусственного интеллекта в качестве средства предотвращения злоупотребления рынком у трейдеров.

"Сообщество по управлению инвестициями все больше полагается на независимые данные и расширенную аналитику для принятия ключевых бизнес-решений, включая размещение активов и инвестиционный выбор", - отметила президент и исполнительный директор Nasdaq Адена Фридман. "eVestment является хорошим источником, позволяющим владельцам активов принимать обоснованные решения".

Закрытие сделки по приобретению eVestment планируется к концу 2017 года.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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