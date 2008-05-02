Роберт Шиллер: Биткоин — лучше пример раздутого пузыря

Роберт Шиллер — автор книги, удостоенной Нобелевский премии, который предсказал два крупнейших спекулятивных рынков в новейшей истории, повторяет, что Биткоин находится в пузыре
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«Криптовалюта — это лучшим пример современного пузыря», - сказал Шиллер в интервью журналисту Quartz Джону Дитдрише. Еще в 2014 году в Давосе он назвал криптовалюту удивительным примером пузыря, и добавил, что в этом нет никаких сомнений. С того момента выросла и стоимость, и популярность биткоина. В январе 2014 года, во время Всемирного экономического форума, биткоин стоил примерно $ 800 за монету, а во вторник — около $ 4337, что на 442% больше.
Чтобы доказать факт пузыря биткоина, Шиллер указал на фундаментально глубокий страх цифрового и компьютерного мира, поэтому люди ищут свое место в этом новом мире. Шиллер рассказал Quartz, что из-за страха некоторые люди считают, что знают будущее и стараются извлекать из этого собственную выгоду.
«Иррациональное изобилие» Шиллера — это оригинальная книга, в которой прогнозируется падение стоимости технологических акций и рынка жилья, а также описывается поведение инвесторов, создавших оба пузыря. Как показано на диаграмме ниже, скорость роста стоимости биткоин значительно опередила темпы роста последних пузырей:
Шиллер также рассказал Quartz, что сейчас есть признаки пузыря на рынке жилья и фондовом рынке. Циклически скорректированное соотношение цены и прибыли показывает, что сейчас акции находятся на самом высоком уровне с момента разрушения пузыря в 2000 году.
Перевод специально для mmgp.ru
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