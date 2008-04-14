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Cryptoventures5 - Cryptoventures5.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:57
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,724
Благодарностей: 2,959
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Cryptoventures5 - Cryptoventures5.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: Cryptoventures5

Планы nvestment 5% -7% ежедневно в течение 30 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 5%

Вывод типа Ручной вывод

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDOSCURE

Перевод с Google:

Цитата:
Около

Мы участвуем в Mining и торговле Cryptocurrencies. После длительных консультаций и аналитического исследования рынка брокерских услуг было решено создать компанию, которая могла бы заполнить неудовлетворенный спрос в сфере услуг доверительного управления активами на рынке Форекс и криптовых валютах.

миссия

Клиенты, которые доверили нам управление своими средствами, получают возможность минимизировать свои риски (независимо от выбранной инвестиционной стратегии), и это является одной из основных целей при работе на прибыльных, но рискованных рынках Forex и криптовалюты.

видение

Использование различных торговых стратегий позволяет нам получать прибыль независимо от экономической ситуации. Мы торгуем как увеличением, так и снижением скорости биткойнов. Ваши инвестированные деньги гарантированы и быстро умножаются. Благодаря работе наших профессиональных трейдеров.
Инвестиционные планы:

Цитата:
План 1
5% ежедневно в течение 30 дней
10,00 долл. США - 50000,00 долл. США 5,00

План 2
6% ежедневно в течение 30 дней
500,00 долларов США - 50000,00 долларов США 6,00

План 3
7% ежедневно в течение 30 дней
$ 2000.00 - $ 50000.00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 187329607
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U15878654 (cryptoventures5.com)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to www.cryptoventures5.com User naale
__________________
www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 20:01
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 171
Благодарностей: 39
УГ: 6
КП: 0.000
Re: Cryptoventures5 - Cryptoventures5.com
Вообщем все понятно и ясно-дайте денеггг на 30 дней ,обязательно верну с процентами,не сумлевайтесь.Диз уже даже и не заморачиваются.Есссно все это из грейтбритан,ну а где ж еще такое может быть
saahov вне форума  
Старый Сегодня, 20:09
#3
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,567
Благодарностей: 150
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Cryptoventures5 - Cryptoventures5.com
Зато ключевые волшебные слова - Crypto и Ventura
народ дуром попрёт
__________________
БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА ТОКЕНОВ - тут,
тут, и тут
Old Seaman вне форума  
Старый Сегодня, 20:22
#4
Топ Мастер
 
Имя: Анатольевна))
Пол: Женский
Адрес: EU
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 5,297
Благодарностей: 3,351
УГ: 4
КП: 0.318
подарки
Re: Cryptoventures5 - Cryptoventures5.com
Цитата:
Сообщение от Old Seaman Посмотреть сообщение
ключевые волшебные слова - Crypto и Ventura
еще и 5 до кучи, чтобы уж наверняка народ попер
Tati Tishmann вне форума  
Старый Сегодня, 20:35
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 42
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 12,638
Благодарностей: 12,277
УГ: 57
КП: 0.238
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награды Нострадамус 
Re: Cryptoventures5 - Cryptoventures5.com
глядя на планы, я бы их назвал по другому:
Полускам:
Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение
6% ежедневно в течение 30 дней
500,00 долларов США - 50000,00 долларов США 6,00
Полный скам:
Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение
7% ежедневно в течение 30 дней
$ 2000.00 - $ 50000.00
__________________
Топ Мастер - Топ Подпись!Вопросы в скайп visokP
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Последний раз редактировалось visokP; Сегодня в 20:38.
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