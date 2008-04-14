Cryptoventures5 - Cryptoventures5.com

Мы участвуем в Mining и торговле Cryptocurrencies. После длительных консультаций и аналитического исследования рынка брокерских услуг было решено создать компанию, которая могла бы заполнить неудовлетворенный спрос в сфере услуг доверительного управления активами на рынке Форекс и криптовых валютах.
миссия
Клиенты, которые доверили нам управление своими средствами, получают возможность минимизировать свои риски (независимо от выбранной инвестиционной стратегии), и это является одной из основных целей при работе на прибыльных, но рискованных рынках Forex и криптовалюты.
видение
Использование различных торговых стратегий позволяет нам получать прибыль независимо от экономической ситуации. Мы торгуем как увеличением, так и снижением скорости биткойнов. Ваши инвестированные деньги гарантированы и быстро умножаются. Благодаря работе наших профессиональных трейдеров.
Инвестиционные планы:
Цитата:
План 1
5% ежедневно в течение 30 дней
10,00 долл. США - 50000,00 долл. США 5,00
План 2
6% ежедневно в течение 30 дней
500,00 долларов США - 50000,00 долларов США 6,00
План 3
7% ежедневно в течение 30 дней
$ 2000.00 - $ 50000.00