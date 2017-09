Naale Премиум



Cryptoventures5 - Cryptoventures5.com Я не админ !







Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney



Новый проект: Cryptoventures5



Планы nvestment 5% -7% ежедневно в течение 30 дней



Минимальный вклад $10



Рефские до 5%



Вывод типа Ручной вывод



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от DDOSCURE



Перевод с Google:



Цитата: Около



Мы участвуем в Mining и торговле Cryptocurrencies. После длительных консультаций и аналитического исследования рынка брокерских услуг было решено создать компанию, которая могла бы заполнить неудовлетворенный спрос в сфере услуг доверительного управления активами на рынке Форекс и криптовых валютах.



миссия



Клиенты, которые доверили нам управление своими средствами, получают возможность минимизировать свои риски (независимо от выбранной инвестиционной стратегии), и это является одной из основных целей при работе на прибыльных, но рискованных рынках Forex и криптовалюты.



видение



Использование различных торговых стратегий позволяет нам получать прибыль независимо от экономической ситуации. Мы торгуем как увеличением, так и снижением скорости биткойнов. Ваши инвестированные деньги гарантированы и быстро умножаются. Благодаря работе наших профессиональных трейдеров. Инвестиционные планы:



Цитата: План 1

5% ежедневно в течение 30 дней

10,00 долл. США - 50000,00 долл. США 5,00



План 2

6% ежедневно в течение 30 дней

500,00 долларов США - 50000,00 долларов США 6,00



План 3

7% ежедневно в течение 30 дней

$ 2000.00 - $ 50000.00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 187329607

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U15878654 (cryptoventures5.com)

Amount: 240.00 USD

Memo: Deposit to www.cryptoventures5.com User naale :BTC,Payeer,PerfectMoney$105%Ручной выводComodo CA LimitedDDOSCUREПеревод с Google:Мой вклад:

