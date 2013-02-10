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Финансовые пузыри стали надуваться быстрее и больше, чем раньше

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#1
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Финансовые пузыри стали надуваться быстрее и больше, чем раньше
По данным Bank of America Merrill Lynch, 380-процентный рост биткойна в этом году не является аномалией. Это симптоматика новой эры для больших финансовых пузырей.

Центральные Банки, начиная от ЦБ Японии, заканчивая ФРС США, запустив глобальную программу количественного смягчения, повлияли на мировые финансовые рынки, залив в мировую экономику 14 трлн долларов, что привело к излишним инвестиционным рискам, которые инвесторы пытаются минимизировать на фоне падающей прибыльности ценных бумаг. Недавние всплески роста прибыльности криптовалют значительно превышают показатели роста активов, которые могли стать основанием финансовых пузырей, к примеру, мусорные акции японских корпораций. К такому выводу пришли сотрудники инвестиционного банка в своей докладной записке.



После появления финансовых отчётов вдруг выяснилось, что напечатав ничем необеспеченные деньги, Центральные Банки добились более быстрого роста цен на бумажные активы, по сравнению с тем, что ранее наблюдалось в истории финансовых рынков. Спекулятивная игра в бумажных активах превышает даже то, что ранее наблюдалось на кредитных рынках, так считает аналитик Барнаби Мартин.

Все эти данные не говорят о том, что все надутые финансовые пузыри лопнут уже сейчас. Бычье настроение на фондовых рынках прекратится только тогда, когда прекратится вливание крупных финансовых средств на рынки. И это настроение будет сокращаться, чтобы не получить так называемый "инфляционный шок", который может полностью изменить доброжелательное отношение инвесторов к рынкам процентных ставок.

Перевод специально для mmgp.ru bloomberg.com
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Кредитование в системе Webmoney даже для формальных аттестатов
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