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Китайские ICO-платформы начали возврат средств инвесторам

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Китайские ICO-платформы начали возврат средств инвесторам
Вслед за новостью о том, что власти Китая запретили на территории страны проведение первичных размещений монет, местные ICO-платформы приступили к возврату средств инвесторам.

Именно такое требование содержалось в распространенном в понедельник, 4 сентября, заявлении Народного банка Китая.

Так, о начале возврата средств инвесторам объявила одна из крупнейших платформ про проведению краудсейлов ICOINFO. В настоящий момент идет возврат средств пользователям, инвестировавшим в четыре различных ICO, и в течение недели свои деньги получат и другие инвесторы.

Последовала ее примеру ICOage и другие платформы, при этом, как можно судить по скрину переписки с клиентами выложенному CnLedger, операторы таких площадок действительно опасаются серьезных последствий, если не последуют указанию регулятора.

Как пишет CoinDesk, ссылаясь на данные местных трейдеров, через платформы вроде ICOINFO и ICOage токенсейлы проектов еще до недавнего времени достаточно легко собирали суммы в пределах 3000 – 5000 BTC.

Напомним, решение о запрете ICO на территории Китая вступило в силу в минувшие выходные. Также власти страны предупредили все основные торговые платформы, что проведение ICO будет расцениваться как «незаконная финансовая деятельность».

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