В Украине хотят скорее разобраться с криптовалютами

Совет по финансовой стабильности обсудил необходимость скорейшего определения правового статуса Bitcoin и других криптовалют в Украине, регулирования и налогообложения операций с ними.
Во время обсуждения участники отметили важность IT-индустрии для развития украинской экономики. Государство заинтересовано в дальнейшем развитии этого сектора и создании благоприятных условий для стимулирования инноваций, поэтому члены Совета договорились найти оптимальное решение и общую позицию регуляторов финансового рынка по криптовалюта.
Члены совета отметили разнообразие подходов к определению статуса криптовалюта и регуляторных подходов в разных странах мира. Так, в Евросоюзе Bitcoin не имеет юридического статуса валюты или денег, но принимается физическими и юридическими лицами в качестве средства обмена и может быть передан, сохранен или продан в электронном виде.
По результатам дискуссии участники совета решили, что необходимо провести более подробный анализ правового статуса Bitcoin и других криптовалюта в Украине и мире. Результаты анализа будут положены в основу для дальнейших наработок в нормативно-правовой плоскости. Для этого будет создана рабочая группа. К обсуждению планируется привлечь не только представителей регуляторов финансового рынка, но и экспертов.
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Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом Президента Украины. В ее состав входят по должности председатель Национального банка Украины, Министр финансов Украины (сопредседатели Совета), Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, директор-распорядитель ФГВФЛ, заместитель Председателя национального банка Украины, заместитель Министра финансов Украины.
Совет является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, которые угрожают финансовой стабильности государства. Следующее очередное заседание Совета запланировано на октябрь текущего года.
По материалам НБУ
P. S. Думаю криптовалюты в Украине ждёт светлое будущие. А вы как думаете?