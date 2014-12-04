OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,830 Благодарностей: 1,405 УГ: 26 КП: 0.204 подарки

Дмитрий Песков — об операциях с криптовалютами



Ажиотаж вокруг криптовалют ни в мире, ни в России пока нисколько не спадает.



В связи с этим, корреспондент российской радиостанции "Коммерсантъ FM" попросил в этот понедельник пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, ответить на вопрос о том, что как Кремле могут оценить инициативу главы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации г-на Никифорова обложить в России операции с криптовалютами подоходным налогом.



Известно, что вчера, 4 сентября, в китайском городе Сямэнь, проходил очередной саммит международной организации БРИКС, в котором кроме главы нашего государства участвовала и большая российская делегация, в том числе и руководитель Минкомсвязи г-н Никифоров. И на одном из брифингов для прессы он озвучил информацию про уже готовые в его ведомстве правила по обращению криптовалют в России, которые уже были ранее переданы на рассмотрение и утверждение правительству РФ. Правда он имел в виду обращение тех криптовалют у нас в стране, которые будут основаны на российской криптографии (то есть не биткойн и остальные альткойны). И по его заверениям в ближайшие пару-тройку месяцев эти правила по выпуску и обращению наших криптовалют и будут одобрены правительством РФ и конечно, официально опубликованы.



Однако, безусловно, российских журналистов более всего сейчас интересовало мнение главы нашего государства по поводу предложения Никифорова обложить в России криптовалюты налогом - что сразу же они и попытались выяснить через его пресс-секретаря, задав ему вышеозвученный вопрос на состоявшемся в китайском Сямэне брифинге для журналистов. Однако, Дмитрий Песков, в свойственной ему манере ушел от прямого ответа на заданный вопрос и переложил всё на второе лицо в государстве, а именно на Дмитрия Анатольевича Медведева, а вернее на его кабинет министров - мол как там решат, то так и будет.



Дополнительно он пояснил, что конечно же, сейчас надо прежде всего заняться нормативной базой, чтобы криптовалютная система начала бы реально функционировать в России надлежащим образом. А то что журналисты упомянули про потенциальное введение налога на доходы физических лиц, которые связаны с криптовалютами, то это пока новое явление у нас в стране и этим явлением и должен заниматься кабинет министров г-на Медведева, мол президент оттуда ждёт конкретных предложений. И за всеми комментариями он попросил обращаться туда - в наш кабинет министров. Вообщем, коротко и ясно - там, в правительстве, всё скоро уже нам расскажут....



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59add40815086 Ажиотаж вокруг криптовалют ни в мире, ни в России пока нисколько не спадает.В связи с этим, корреспондент российской радиостанции "Коммерсантъ FM" попросил в этот понедельник пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, ответить на вопрос о том, что как Кремле могут оценить инициативу главы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации г-на Никифорова обложить в России операции с криптовалютами подоходным налогом.Известно, что вчера, 4 сентября, в китайском городе Сямэнь, проходил очередной саммит международной организации БРИКС, в котором кроме главы нашего государства участвовала и большая российская делегация, в том числе и руководитель Минкомсвязи г-н Никифоров. И на одном из брифингов для прессы он озвучил информацию про уже готовые в его ведомстве правила по обращению криптовалют в России, которые уже были ранее переданы на рассмотрение и утверждение правительству РФ. Правда он имел в виду обращение тех криптовалют у нас в стране, которые будут основаны на российской криптографии (то есть не биткойн и остальные альткойны). И по его заверениям в ближайшие пару-тройку месяцев эти правила по выпуску и обращению наших криптовалют и будут одобрены правительством РФ и конечно, официально опубликованы.Однако, безусловно, российских журналистов более всего сейчас интересовало мнение главы нашего государства по поводу предложения Никифорова обложить в России криптовалюты налогом - что сразу же они и попытались выяснить через его пресс-секретаря, задав ему вышеозвученный вопрос на состоявшемся в китайском Сямэне брифинге для журналистов. Однако, Дмитрий Песков, в свойственной ему манере ушел от прямого ответа на заданный вопрос и переложил всё на второе лицо в государстве, а именно на Дмитрия Анатольевича Медведева, а вернее на его кабинет министров - мол как там решат, то так и будет.Дополнительно он пояснил, что конечно же, сейчас надо прежде всего заняться нормативной базой, чтобы криптовалютная система начала бы реально функционировать в России надлежащим образом. А то что журналисты упомянули про потенциальное введение налога на доходы физических лиц, которые связаны с криптовалютами, то это пока новое явление у нас в стране и этим явлением и должен заниматься кабинет министров г-на Медведева, мол президент оттуда ждёт конкретных предложений. И за всеми комментариями он попросил обращаться туда - в наш кабинет министров. Вообщем, коротко и ясно - там, в правительстве, всё скоро уже нам расскажут....Специально для mmgp.ru

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 02:36 .