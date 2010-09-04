Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,391 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биржа YoBit борется с обработкой Ethereum, поскольку переводы остаются в ожидании

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:19
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,512
Благодарностей: 2,417
УГ: 13
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Биржа YoBit борется с обработкой Ethereum, поскольку переводы остаются в ожидании


О меньших криптовалютных биржах часто можно увидеть заголовки, что есть проблемы с выводом денег. То же самое произошло с биржей YoBit. Все же похоже, что компания борется с обработкой Ethereum. Много пользователей жалуются на длительные задержки в этом направлении. Никто не желает ждать днями или неделями, чтобы получить свои деньги. Пока неясно, как компания планирует решить эту проблему.

Борьба за вывод денег никогда не является хорошим знаком. К сожалению эти проблемы происходят гораздо больше, чем хотелось бы их видеть. Депозиты часто штрафуются, выводы денег подлежат неожиданным задержкам. Эти проблемы влияют как на мелкие, так и на крупные обмены криптовалютами, хотя когда это происходит с небольшой компанией, проблемы только усиливаются. К сожалению YoBit - один из небольших криптовалютных бирж, как раз проходит через такой грубый патч.




По какой-то причине биржа неправильно обрабатывает все выводы связанные с Ethereum. Вывод остается в ожидании в течение нескольких дней или недель. Это становится серьезным неудобством для пользователей. Более того, компания не выдала никакого официального заявления по этому поводу.

Иногда это основная проблема, с которой сталкиваются многие люди с обменом криптовалютами. Каждый обменный кошелек не контролируется самим пользователем. Это означает, что, когда средства нужно вывести, каждый полагается на добрую волю биржи. Хотя YoBit, по-видимому, не имеет злых намерений, но такие проблемы портят им репутацию. Можно лишь только надеяться, что компания найдет способ, чтобы решить эту проблему, как можно пораньше.




Кажется, что только транзакции Ethereum затронуты, так как другие валюты работают нормально. Учитывая то, что обновление клиента Ethereum не было, непонятно из-за чего возникает такая проблема. Настало время децентрализованных моделей обмена. Централизованные платформы остаются слабым звеном и могут вызывать проблемы в любой момент. Пользователи искренне надеются, что YoBit скоро решит эту проблему, но на данный момент пока не известно, что произойдет далее.




Перевод специально для mmgp.ru


__________________
ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
биржа, криптовалюта, обмен
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
YoBit.net - биржа криптовалюты. YoviCoin Влад Давлетшин Биржи криптовалют 227 01.09.2017 18:18
YoBit.net - биржа криптовалюты evgeniei Биржи криптовалют 3 10.08.2017 16:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Инвестирование в строительство
От Kobzon в разделе «Недвижимость»
Аватар Corleone
Видео: Пусть говорят Бизнес молодость или 20 ти летние миллионеры
От Corleone в разделе «Разное: Медиа портал»
Аватар tigr
Qiwi намерена заняться производством кассового оборудования
От tigr в разделе «Новости платежных систем»
Аватар VictorSamus
В ЦБ РФ не исключили возможности создания с нуля техплатформы для платежных карт
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Разработка сайтов под заказ по низким ценам
От AlexandrBeliy в разделе «HTML & Веб-Дизайн»
Аватар Drum13
Наблюдение за тем, как влияют протоколы заседания ФРС на финансовые рынки
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,391
Тем
487,493
Сообщений
12,121,312

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube