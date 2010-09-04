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Биржа YoBit борется с обработкой Ethereum, поскольку переводы остаются в ожидании



О меньших криптовалютных биржах часто можно увидеть заголовки, что есть проблемы с выводом денег. То же самое произошло с биржей YoBit. Все же похоже, что компания борется с обработкой Ethereum. Много пользователей жалуются на длительные задержки в этом направлении. Никто не желает ждать днями или неделями, чтобы получить свои деньги. Пока неясно, как компания планирует решить эту проблему.



Борьба за вывод денег никогда не является хорошим знаком. К сожалению эти проблемы происходят гораздо больше, чем хотелось бы их видеть. Депозиты часто штрафуются, выводы денег подлежат неожиданным задержкам. Эти проблемы влияют как на мелкие, так и на крупные обмены криптовалютами, хотя когда это происходит с небольшой компанией, проблемы только усиливаются. К сожалению YoBit - один из небольших криптовалютных бирж, как раз проходит через такой грубый патч.









По какой-то причине биржа неправильно обрабатывает все выводы связанные с Ethereum. Вывод остается в ожидании в течение нескольких дней или недель. Это становится серьезным неудобством для пользователей. Более того, компания не выдала никакого официального заявления по этому поводу.



Иногда это основная проблема, с которой сталкиваются многие люди с обменом криптовалютами. Каждый обменный кошелек не контролируется самим пользователем. Это означает, что, когда средства нужно вывести, каждый полагается на добрую волю биржи. Хотя YoBit, по-видимому, не имеет злых намерений, но такие проблемы портят им репутацию. Можно лишь только надеяться, что компания найдет способ, чтобы решить эту проблему, как можно пораньше.









Кажется, что только транзакции Ethereum затронуты, так как другие валюты работают нормально. Учитывая то, что обновление клиента Ethereum не было, непонятно из-за чего возникает такая проблема. Настало время децентрализованных моделей обмена. Централизованные платформы остаются слабым звеном и могут вызывать проблемы в любой момент. Пользователи искренне надеются, что YoBit скоро решит эту проблему, но на данный момент пока не известно, что произойдет далее.









Перевод специально для mmgp.ru





О меньших криптовалютных биржах часто можно увидеть заголовки, что есть проблемы с выводом денег. То же самое произошло с биржей YoBit. Все же похоже, что компания борется с обработкой Ethereum. Много пользователей жалуются на длительные задержки в этом направлении. Никто не желает ждать днями или неделями, чтобы получить свои деньги. Пока неясно, как компания планирует решить эту проблему.Борьба за вывод денег никогда не является хорошим знаком. К сожалению эти проблемы происходят гораздо больше, чем хотелось бы их видеть. Депозиты часто штрафуются, выводы денег подлежат неожиданным задержкам. Эти проблемы влияют как на мелкие, так и на крупные обмены криптовалютами, хотя когда это происходит с небольшой компанией, проблемы только усиливаются. К сожалению YoBit - один из небольших криптовалютных бирж, как раз проходит через такой грубый патч.По какой-то причине биржа неправильно обрабатывает все выводы связанные с Ethereum. Вывод остается в ожидании в течение нескольких дней или недель. Это становится серьезным неудобством для пользователей. Более того, компания не выдала никакого официального заявления по этому поводу.Иногда это основная проблема, с которой сталкиваются многие люди с обменом криптовалютами. Каждый обменный кошелек не контролируется самим пользователем. Это означает, что, когда средства нужно вывести, каждый полагается на добрую волю биржи. Хотя YoBit, по-видимому, не имеет злых намерений, но такие проблемы портят им репутацию. Можно лишь только надеяться, что компания найдет способ, чтобы решить эту проблему, как можно пораньше.Кажется, что только транзакции Ethereum затронуты, так как другие валюты работают нормально. Учитывая то, что обновление клиента Ethereum не было, непонятно из-за чего возникает такая проблема. Настало время децентрализованных моделей обмена. Централизованные платформы остаются слабым звеном и могут вызывать проблемы в любой момент. Пользователи искренне надеются, что YoBit скоро решит эту проблему, но на данный момент пока не известно, что произойдет далее.Перевод специально для mmgp.ru

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